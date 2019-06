FVB-Nachwuchs erreicht überraschend Platz vier

Einen großen Erfolg haben die F-II-Jugendfußballer des FV Biberach beim deutschen Junioren-Cup in Stuttgart eingefahren. Der FVB-Nachwuchs belegte bei dem international besetzten U9-Turnier den vierten Platz.

Für die Jungs des Trainerteams Edgar Getz, Eduard Repp und Christian Zell war es die erste Teilnahme bei solch einem Turnier. Die Biberacher waren im Schnitt jünger als ihre Gegner. Eine Herausforderung für die FVB-Kicker stellte auch die Spielzeit (24 Minuten pro Spiel) sowie das ungewohnt große Spielfeld dar. In der Vorrundengruppe B verloren die Biberacher gegen den BSC Old Boys Basel I aus der Schweiz (2:6) und gewannen gegen den FV Grünwinkel (2:0), den TSV 1904 Feucht (3:2), den FCD Fussballbclub Dietikon aus der Schweiz (5:1) sowie den TSV Steinenbronn (6:0). Hinzu kam ein Remis gegen Rot-Weiß Frankfurt (3:3). Trotz der Tatsache, dass man im Halbfinale (gegen den FC Flyeralarm Admira Wien) und im Spiel um Platz drei (gegen den BSC Old Boys Basel I) nur noch wenig entgegenzusetzen hatte, freuten sich die FVB-Jungs sehr über den vierten Platz. 14 Mannschaften waren bei dem Turnier am Start.