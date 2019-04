FVB ist klarer Favorit im Aufsteigerduell

Sieben Spieltage sind in der Fußball-Landesliga noch zu absolvieren. Mit dem TSV Berg zeichnet sich immer mehr der Meister und direkte Aufsteiger in die Verbandsliga ab. Auch in Sachen Abstieg dürfte mit der SG Kißlegg bereits ein Verein feststehen. Fünf Punkte aus 23 Partien sind nicht landesligatauglich. Immerhin 42 Zähler mehr hat der Mitaufsteiger FV Biberach geholt. Aktuell bedeutet dies Platz vier. Mit Weiler und Friedrichshafen spielen die Biberacher den Relegationsplatz nach oben aus. Auch das dürfte klar sein, bei zwölf Punkten Vorsprung der Biberacher auf den Tabellenfünften TSV Straßberg. Mit einem Heimsieg gegen den SV Dotternhausen, einen weiteren Aufsteiger, will der FV Biberach die 50-Punkte -Marke erreichen. Das Spiel beginnt am Samstag um 15.30 Uhr im Biberacher Stadion.

Biberachs Trainer Dietmar Hatzing erwartet einen ähnlich defensiv agierenden und tief stehenden Gegner wie vor einigen Wochen beim 1:2 gegen Straßberg. „Wir dürfen nicht dieselben Fehler machen, müssen auch nach hinten gut arbeiten und vorne die Chancen verwerten“, hat Hatzing klare Vorstellungen von seinem Team.

Einen weiteren Ausrutscher könne und wolle man sich nicht leisten. Beim 5:1 in Kehlen vor der Osterpause habe sich die Mannschaft rehabilitiert und wieder gut erholt gezeigt von der Panne gegen Straßberg. Ausfallen werden definitiv Simon Keller und Ahmad Yosef. Bei Julius Grimm und Timo Heimpel, die beide über Leistenprobleme klagen, ist ein Einsatz noch ungewiss. „Der Rest der Mannschaft ist fit“, betont Hatzing und wünscht sich einen couragierten Auftritt seiner Mannschaft wie in Kehlen. Der Gegner aus Dotternhausen ist in der Landesliga noch ein unbeschriebenes Blatt. Der letztjährige Meister der Bezirksliga Zollern steht derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz, hat aber von den vergangenen fünf Spielen drei gewonnen, zuletzt sogar zweimal in Folge gegen Ravensburg II und Kißlegg. Die Mannschaft des erst 29-jährigen Spielertrainers Mathias Mauz hat sich wieder herangekämpft und durchaus noch Chancen auf den Klassenerhalt. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Punktgewinn in Biberach.