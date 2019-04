FV Rot ist im Topspiel gefordert

Ohne größere Überraschungen ist der 17. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B II zu Ende gegangen. Der SV Rissegg hat wohl endgültig den Anschluss zur Spitze verloren. Ein Szenario, das dieses Wochenende möglicherweise auch dem FV Rot bei Laupheim droht.

Der 18. Spieltag beginnt am Sonntag um 13.15 Uhr mit dem Spiel SV Baustetten II gegen die SF Schwendi II. Beide Mannschaften haben die vergangenen drei Spiele allesamt gewonnen, die Tabellennachbarn trennt nur ein Punkt. Die Zuschauer dürften also ein sehr enges Spiel zu sehen bekommen. Im Hinrundenspiel trennten sich beide mit 2:2.

Die restlichen Partien beginnen allesamt am Sonntag um 15 Uhr. Darunter auch das Topspiel des Spieltags: Der FV Rot empfängt den SV Ellwangen. Es handelt sich um das Duell zwischen dem Dritten und dem Zweiten. Die Ellwanger liegen bereits sechs Punkte vor den Rotern. Sollte Ellwangen das Spiel für sich entscheiden, könnte das ein vorentscheidender Schritt im Rennen um den Aufstieg sein. Im entgegengesetzten Fall wären die Roter den Ellwangern für den Rest der Spielzeit wohl direkt auf den Fersen. In der Hinrunde hieß es am Ende 3:3.

Der SV Orsenhausen empfängt am Sonntag den TSV Hochdorf. Die Gastgeber sind immer noch sieglos in dieser Saison und mussten in der vergangenen Woche erneut eine hohe Niederlage gegen den Tabellenführer einstecken. Aber auch die Hochdorfer sind seit der Winterpause noch ohne Punkt. Vielleicht bietet sich die Chance für den ersten Saisonsieg Orsenhausens. Das Hinrundenspiel ging allerdings mit 5:1 an den TSV.

Die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen reist am 18. Spieltag zur SGM Reinstetten/Hürbel. Mit Blick auf dieses Duell zeigt die Waage ein wenig mehr in Richtung der Gäste, auch wenn es im Mittelfeld der Tabelle sehr eng zugeht. Bereits das Hinrundenspiel konnte Schemmerhofen/Ingerkingen mit 2:1 gewinnen.

Anfängliche Schwierigkeiten

Der SV Fischbach empfängt am Sonntag den FC Inter Laupheim. Auch hier sind die Gäste wohl als leichter Favorit einzustufen. Die Laupheimer haben sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gut in die Saison hineingearbeitet und finden sich auf Platz acht wieder. Die Fischbacher stehen auf dem vorletzten Platz. Das Hinrundenspiel ging mit 3:0 an Inter.

Die letzte Partie des Spieltags lautet SGM Attenweiler/Oggelsbeuren gegen die SF Sießen im Wald. Ein Sieg der SGM könnte im Fall eines Roter Siegs in Ellwangen Gold wert sein. Er würde dann vier Punkte Vorsprung auf Platz zwei bedeuten. Kampflos werden dies die Sportfreunde aber mit Sicherheit nicht über sich ergehen lassen. In der Hinrunde siegte die SGM mit 2:0.