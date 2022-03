FV Rot gewinnt Verfolgerduell

In der Fußball-Kreisliga B II hat am ersten Spieltag nach der Winterpause der FV Rot das Verfolgerduell gegen Türkspor Biberach mit 3:1 gewonnen. Die SF Schwendi II waren spielfrei.

FV Rot – Türkspor Biberach 3:1 (3:0). Der glänzend eingestellte FVR ließ im Verfolgerduell in den ersten 45 Minuten den ansonsten spielstarken Gast nicht zur Entfaltung kommen. Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse gelang Torjäger Alexander Thanner ein lupenreiner Hattrick. Türkspor machte nach dem Anschlusstreffer zwar noch mal mächtig Druck, doch die Gastgeber überstanden mit Geschick und Torwart Jonas Troll als sicherer Rückhalt diese Phase unbeschadet. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Alexander Thanner (22., 38./FE, 40.), 3:1 Halil Ayan (68./FE). Res.: 4:2.

SGM Tannheim/Aitrach – SGM Reinstetten /Hürbel 4:1 (1:0). Die frühe 1:0-Führung gab dem Tabellenführer nicht die nötige Sicherheit. Der Gast übernahm stattdessen die Initiative und hatte kurz vor dem Wechsel mit einem Freistoß eine gute Gelegenheit zum Ausgleich. Das 2:0 entpuppte sich dann als Türöffner zu einem danach auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Tore: 1:0 Florian Villinger (4.), 2:0 Markus Rock (57.), 3:0 Niklas Villinger (64.), 4:0 Jens Fackler (67.), 4:1 Florian Hutzel (83.). Res.: 5:0.

SV Baustetten II – FC Inter Laupheim 5:1 (5:0). Das Derby war quasi bereits zur Pause beim Stand vom 5:0 zugunsten des eindeutig überlegenen SVB II gelaufen. Im zweiten Abschnitt gab es lediglich noch den Ehrentreffer für die Gäste zu verzeichnen. Tore: 1:0 Florian Steinle (3.), 2:0, 3:0 Philipp Schaible (25., 40.), 4:0 Michael Naß (41.), 5:0 Fabian Sontheimer (44./FE), 5:1 Nikolaos Liolios (87.). Res.: 2:2.

SV Rissegg – SGM Sießen/Wain 1:1 (0:0). Auf schwer bespielbarem Terrain entwickelte sich eine intensive, aber chancenarme Begegnung. Der SVR hatte etwas mehr Spielanteile, doch die Punkteteilung geht in Ordnung. Tore: 1:0 Michael Schuhwerk (85.), 1:1 Simon Hirsch (90.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Nico Haug (89., SVR), SVR-Torwart Igor Czerwinski hält FE von Michael Thanner (90.). Res.: 0:0.

SV Fischbach – SGM Rot/Haslach II 6:0 (3:0). Der SVF konnte seinen Aufwärtstrend auch nach der Winterpause fortsetzen und blieb im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. Die Heimelf übernahm nach ausgeglichener ersten halben Stunde das Kommando und kam im weiteren Verlauf zu einem ungefährdeten Sieg. Tore: 1:0 Stefan Grell (25.), 2:0 Andreas Delueg (33.), 3:0, 5:0 Martin Trappe (35.,72.), 4:0 Tobi Schmid (53.), 6:0 Florian Grell (77./FE).

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III – TSG Achstetten II 1:2 (0:1). Der bis zur Halbzeit dominierende Gast versäumte es, die Führung höher zu gestalten. Die SGM bot nach dem Wechsel Paroli und glich aus. In einem in der Schlussphase offenen Schlagabtausch entführte die TSG durch einen in der letzten Minute verwandelten Elfmeter noch die Punkte. Tore: 0:1 Lucca Fundel (10.), 1:1 Ramy Ikrelef (77.), 1:2 Mikail Oezkaya (90./HE).