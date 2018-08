FV Biberach will auswärts nachlegen

Der Aufsteiger FV Biberach bekommt es am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga auswärts mit dem FV Ravensburg II zu tun. Anstoß im Stadion an der Brühlstraße ist am Sonntag um 15 Uhr.

Besser hätte es ergebnistechnisch für die Biberacher zum Auftakt nicht laufen können. Mit einem 3:1-Heimerfolg gegen den FV Rot-Weiß Weiler meldete sich die Elf von Trainer Dietmar Hatzing in der Liga zurück. „Das hat sehr gutgetan. Es ist immer gut, mit einem positiven Ergebnis in die Saison zu starten“, sagt der FVB-Coach. Dennoch war noch nicht alles gut, was er zu sehen bekam von seiner Mannschaft. „In der ersten Hälfte hatten wir erhebliche Probleme im Defensivverhalten und der Spieleröffnung“, analysiert Hatzing rückblickend. Vor allem die Viererkette müsse sich defensiv noch stabilisieren und sicherer im Spiel nach vorn agieren.

Gegen Ravensburg II ist der FVB-Trainer zur Umstellung gezwungen. Nicht zur Verfügung stehen werden ihm Dominik Felger, Timo Heimpel, Alexander Beck (alle im Urlaub) und Oliver Remke (Knieprobleme). Da darüber hinaus auch mit Florian Fritzenschaf (Knieprobleme) frühestens in einer Woche wieder zu rechnen ist, wird erneut Axigia Maiejoe, eigentlich Keeper der „Zweiten“, im Tor stehen. „Er hat seine Sache 100 Prozent gemacht“, beurteilt Hatzing dessen Leistung beim Landesliga-Debüt gegen Weiler. „Ich habe daher keine Sorgen, ihn aufzustellen.“ Zurück in den Kader rückt derweil Julius Grimm, der unter der Woche wieder mittrainierte und am Mittwoch in der „Zweiten“ spielte. „Für die Startelf wird es aber wohl noch nicht reichen“, so der FVB-Trainer.

Den kommenden Gegner hat Hatzing bei dessen Auftaktspiel beim FC Ostrach unter die Lupe genommen. „Die Ravensburger haben 2:0 geführt und dann das Spiel aus der Hand gegeben. Offensiv hat Omar Jatta viel Qualität im Zentrum. Auch die Außenverteidiger haben viel nach vorn mitgearbeitet“, schildert Biberachs Trainer seine Beobachtungen. „Da müssen wir ein Augenmerk drauf haben. Die Frage ist natürlich auch, wer aus der ,Ersten‘ runterkommt.“ Hatzing erwartet jedenfalls kein einfaches Spiel. „Wir müssen immer an unsere Leistungsgrenze gehen. Das Tempo in der Landesliga ist deutlich höher als in der Bezirksliga“, sagt er und fügt hinzu: „Wir wollen sehr kompakt agieren, hinten sicher stehen. Wir wollen aber auch viele Aktionen nach vorne initiieren.“ Das Ziel der Biberacher ist klar: am besten einen Dreier einzufahren. „Mit einem Punkt wären wir auch schon zufrieden“, sagt Hatzing.