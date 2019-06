FV Biberach verschafft sich gute Ausgangslage

Die C-Junioren-Fußballer des FV Biberach haben das erste Relegationsspiel für den Aufstieg in die Landesstaffel zu Hause gegen den TSV Blaustein klar mit 3:0 gewonnen. Der Sieg hätte auch noch viel höher ausfallen können, hätte der FV Biberach seine hundertprozentigen Chancen nicht leichtfertig vergeben. Bis auf zwei Torchancen, die sich der Gegner erspielt hatte, ließ Biberach nichts anbrennen.

Diese gute Leistung müssen die C-Junioren-Fußballer des FV Biberach nun am kommenden Samstag, 29. Juni, erneut abzurufen, um beim Rückspiel in Blausteim den Aufstieg in die Landesstaffel perfekt zu machen. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr.