FV Biberach verlängert mit Trainer Hatzing

Dietmar Hatzing bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des FV Biberach. Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Riß hat den Vertrag mit Hatzing vorzeitig verlängert. Co-Trainer Oktay Er übernimmt derweil in der nächsten Spielzeit als Trainer Biberachs „Zweite“, weil Armin Hertenberger nach Vereinsangaben aufhört.

„Er ist für unsere junge Mannschaft einfach der richtige Trainer. Das merkt man überall“, erläutert Uwe Felger, der gemeinsam mit Stefan Mayer und Robert Keller das Spielleitertrio beim FV Biberach bildet, warum der Verein weiter auf Dietmar Hatzing setzt und fügt hinzu: „Nicht nur die Ergebnisse stimmen, sondern auch die Art wie die Mannschaft Fußball spielt. Alle Spieler haben sich unter ihm weiterentwickelt.“

Dietmar Hatzing ist seit Januar 2017 Trainer beim FV Biberach, der nach dem Abstieg aus der Landesliga in der Bezirksliga Riß sehr gut Fuß gefasst hat. Der FVB führt die Tabelle derzeit mit drei Punkten Vorsprung vor dem Zweiten Sulmetingen an. Vier Zähler beträgt der Rückstand des Tabellendritten Ringschnait auf den FVB. „Das Ziel lautet ganz klar Aufstieg, ob als Meister oder über die Relegation. Es wird kein einfacher Weg. Sulmetingen und Ringschnait sind im Meisterschaftskampf harte Konkurrenten“, so Uwe Felger. „Die Mannschaft hat in der Vorrunde aber gezeigt, dass das klappen kann mit dem Titel.“

Simon Macht rückt in „Erste“ auf

Beim Unternehmen Aufstieg kann der FVB auf zwei Winter-Zugänge bauen, Rückkehrer Daniel Koch (vom SV Laupertshausen) und Hakan Güngör (Birumut Ulm). Im Kader der „Ersten“ steht auch wieder Florian Fritzenschaf (zurück vom Auslandssemester). Hinzu kommt Simon Macht, der bereits seit Sommer bei den Biberachern ist, seither aber bislang nur für die Ü32 im Einsatz war. Davor spielte der mittlerweile 34-Jährige lange Jahre für den SV Birkenhard in der Landesliga und Bezirksliga. Die letzte Partie für den SVB, der seit Saisonbeginn eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Warthausen bildet, bestritt der Stürmer im Bezirksliga-Relegationsspiel gegen den BSC Berkheim im Sommer vergangenen Jahres, das die Birkenharder mit 2:3 nach Verlängerung verloren. „Er will es noch einmal wissen. Ich traue ihm zu, dass er uns weiterhelfen wird, vor allem mit seiner Erfahrung. Seinen Torriecher hat er jedenfalls sicher nicht verloren“, sagt Felger über Macht. „Natürlich darf man aber auch nicht zu viel von ihm erwarten.“