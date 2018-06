Der FV Biberach ist am Sonntag, 26. Januar, Gastgeber eines Turniers für U17/U16-Fußballer in der BSZ-Halle in Biberach. Start ist um 10 Uhr mit der Vorrunde, in der jeweils sechs Mannschaften in zwei Gruppen antreten. Die Teilnehmenden Mannschaften: SV Waldhof Mannheim, VFR Aalen I und II, SSV Ulm 1846, SSV Reutlingen, FV Illertissen, SC Pfullendorf, FC Memmingen, VFB Friedrichshafen, FV Ravensburg, FC Kempten und FV Biberach.