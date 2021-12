FV Biberach und Olympia Laupheim ganz oben

Außerordentliches Spielsystem: Da die Fußball-Landesliga IV mit 20 Vereinen in die Saison 2021/22 gestartet ist, wird nach einem außerordentlichen Spielsystem gespielt. Die Saison begann ganz normal mit einer Hinrunde mit 19 Spieltagen. Diese Hinrunde wird als Qualifikation für die Meister- und Abstiegsrunde gewertet. Die ersten zehn Mannschaften der Hinrunde spielen in der Meisterrunde (Play-offs) jeder gegen jeden, Platz elf bis 20 in der Abstiegsrunde ebenso. Das reduziert die Saison auf 28 Spieltage. Sämtliche Ergebnisse aus der Hinrunde (Punkte und Tore) werden in den Meister- und Abstiegsrunden berücksichtigt. Nach Angaben von Staffelleiter Andreas Schele gibt es sechs Direktabsteiger, der Siebtletzte muss in die Relegation. Eventuell komme noch ein siebter Direktabsteiger hinzu, wenn aus der Verbandsliga mehr als zwei Clubs in die Landesliga IV absteigen. (sz/feg)