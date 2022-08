FV Biberach richtet Jugendfußball-Vorbereitungsturnier aus

Zum ersten Mal veranstaltet der FV Biberach in diesem Sommer vom 2. bis 4. September ein Jugendfußball-Vorbereitungsturnier. Der Biberacher „Challenge Day“ soll sich laut einer Pressemitteilung des FVB zukünftig als feste Größe unter den Sommer-Vorbereitungsturnieren etablieren. Gespielt wird ab Freitagnachmittag auf den beiden Kunstrasenplätzen am Biberacher Erlenweg. Den Auftakt machen die A-Junioren des FVB gegen Schwarz-Weiß Donau (Anstoß: 17 Uhr).

Weiter geht es am Samstag mit den Turnieren der C-Junioren (9 bis 12 Uhr) sowie der D- und B-Junioren (13.30 bis 16.30 Uhr). Zum Abschluss des Turnierwochenendes messen sich am Sonntag die E- und F-Jugendkicker (10 bis 13.30 Uhr) sowie die Bambini (14 bis 16 Uhr) am Erlenweg.

Einige namhafte Mannschaften werden nach FVB-Angaben beim ersten „Challenge Day“ vertreten sein. So sind unter anderem Jugendteams des FC Augsburg, des FV Illertissen oder der TSG Balingen zu Gast. Diese mischen sich mit einigen lokalen Teams wie dem TSV Neu-Ulm, der TSG Ehingen, dem FV Bad Schussenried oder dem SV Mietingen.