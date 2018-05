FV Biberach revanchiert sich für Pokal-Aus

Dem FV Biberach ist die Meisterschaft nach dem 2:0 gegen Sulmetingen wohl nicht mehr zu nehmen. Im Kampf um Platz zwei hat Ringschnait vor dem anstehenden Duell gegen Sulmetingen nun drei Punkte voraus. Eberhardzell ist nach dem 4:2 gegen Kirchberg auf dem Weg zum Klassenerhalt. Hoffnung schöpft man auch wieder in Wain nach dem 3:2-Sieg gegen Gutenzell. Für Berkheim bedeutet das 0:0 gegen Schwendi wohl den Abstieg.

FV Biberach – SV Sulmetingen 2:0 (0:0). Der Tabellenführer trat im Spitzenspiel mannschaftlich geschlossener auf als im Pokalspiel, hatte aber in der Anfangsphase eine brenzlige Situation zu überstehen, als man zwei Mal auf der Linie klären konnte. Beim FV fehlte verletzungsbedingt Kapitän Andreas Wonschick, beim Gast schied Timo Bayer frühzeitig aus. Nach der Pause erhöhte der Tabellenführer deutlich den Druck, die Gäste waren vor allem bei Standards gefährlich. Der eingewechselte Kubilay Yesilöz vergab zunächst eine hochkarätige Möglichkeit, bereitete dann aber das 1:0 von Hakan Güngör (80.) mustergültig vor. Fabian Scheffold (86.) besorgte im Anschluss beim 1:1 gegen den Gästekeeper das entscheidende 2:0.

SV Dettingen – SV Reinstetten 3:2 (1:0). In der unterhaltsamen Partie hatten beide Mannschaften zahlreiche Chancen. Jörg Redle (18.) zimmerte die Kugel aus 20 Metern zum 1:0 ins Netz, Gästetorjäger Athanasiadis hatte mit einem Freistoß an die Querlatte Pech und traf kurz vor der Halbzeit aus einem Meter das leere Tor nicht. Dazwischen hatte der SVD durch Jochen Kern hochkarätige Möglichkeiten. Marcus Hermann (54.) besorgte mit einem sehenswerten Freistoß in den Winkel das 2:0. Die kampfstarken Gäste kamen nach einem Solo von Isaak Athanasiadis (58.) zum 1:2 und durch Tobias Göhringer (74.) sogar zum 2:2. Tobias Walker (90.+2) überraschte den Gästekeeper mit einem 60-Meter-Aufsetzer zum 3:2.

SV Eberhardzell – TSV Kirchberg 4:2 (1:0). Die Gastgeber waren in dieser für beide Teams wichtigen Partie besser, machten sich gegen Ende aber das Leben noch unnötig schwer. Felix Unterfrauner (41.) gelang nach einer völlig missglückten Abseitsfalle der Gäste das wichtige 1:0. Gästeangreifer Alexander Luppold (60.) staubte nach einem Torwartabpraller zum 1:1 ab. Fast postwendend markierte Max Fuchs (62.) per Kopf nach einem Eckball die erneute Zeller Führung, die Luca Mühlbach (75.) mit einem Schuss aus 16 Metern zum 3:1 ausbaute. Nach dem 3:2 durch Kirchbergs Alexander Härle (86.) wurde es nochmals eng. Matthias Rehm (87.) radierte nach einem Konter aus kurzer Distanz die Zweifel am SVE-Sieg aus.

BSC Berkheim – SF Schwendi 0:0. Beide Mannschaften hatten im Kellerduell den Willen zum Sieg, am Ende gab es aber ein torloses Remis, das nur den Gästen einigermaßen hilft. Robert Locher hatte für den BSC nach einem Querpass aus 16 Metern freistehend die beste Möglichkeit der ersten Hälfte. Die Gäste waren vor allem bei Standardsituationen stets gefährlich, beim Gastgeber beschränkte man sich nach dem Seitenwechsel vorwiegend auf Konter. Die beste Möglichkeit hatte man in diesen Situationen durch den schnellen Mike Schlander. Ein Treffer von Simon Kammerlander für den BSC fand kurz vor Spielende keine Anerkennung.

TSV Wain – VfB Gutenzell 3:2 (1:0). Die in der ersten Halbzeit ausgeglichene Partie hatte ihrer Höhepunkte in der zweiten Hälfte. Fabian Bischof (12.) markierte nach starker Vorarbeit von Nikolaos Liolios per Lupfer das 1:0. Die Gäste waren nach dem Wechsel deutlich präsenter. Nicolai Bednarski vergab zunächst freistehend, ehe Marvin Honisch (70.) nach einem Getümmel im TSV-Strafraum zum 1:1 abschloss. Matthias Schewe scheiterte danach am starken Gästekeeper Poser, Tobias Spähn (78.) machte nach einem starken TSV-Angriff aber das 2:1. Andreas Schick (87.) glich nach einem krassen Abwehrfehler des TSV wieder aus. Den etwas glücklichen Siegtreffer markierte Benjamin Kollmetz (88.) nach einem Eckball per Kopf.

TSV Rot/Rot – SV Steinhausen 1:1 (1:0). Beide Teams mussten auf wichtiges Stammpersonal verzichten, die Partie war trotzdem auf keinem schlechten Niveau. Christian Mensch (12.) markierte nach einem Eckball sträflich ungedeckt per Innenseitstoß das 1:0. Sowohl Rots Torwart Manuel Herrmann wie auch Gästekeeper Simon Gerner konnten sich danach mehrfach auszeichnen. Der Gast kam nach dem Seitenwechsel nach einem starken Steckpass von Markus Rothenbacher durch Fabian Pfender (54.) zum Ausgleich und drückte danach auf den Siegtreffer. Aufgrund der Spielanteile kann das Remis aber insgesamt als gerechtes Resultat bezeichnet werden.

SV Ringschnait – SV Alberweiler 1:0 (1:0). Die Gastgeber kamen mit einer insgesamt nicht überzeugenden Leistung zum Sieg. Der SVR hatte während der gesamten Spielzeit zwar Feldvorteile und auch ein Chancenplus, musste aber bis zur Schlussminute um den Erfolg bangen. Martin Sowa (37.) gelang nach starker Vorarbeit von Stefan Grell das Tor des Tages. In der sehr hektischen Schlussphase kamen die Gäste auf und in der 94. Minute zu einem Strafstoß, den SVR-Keeper Jan Besenfelder aber parieren konnte. Bes. Vork.: Gelb-rote Karte Manuel Schlichthärle (SVR, 87.).