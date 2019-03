FV Biberach peilt Heimsieg an

Der FV Biberach startet mit einem Heimspiel in die Restrunde der Fußball-Landesliga. Der Tabellenzweite empfängt den FV Ravensburg II auf dem Kunstrasenplatz Nummer zwei am Erlenweg (Anstoß: Samstag, 15 Uhr). Im Hinrundenspiel hatten sich beide Mannschaften 0:0 getrennt.

„Nach einer so langen Vorbereitung ist jeder Trainer und Spieler froh, dass es wieder losgeht. Das ist auch bei uns so“, so FVB-Trainer Dietmar Hatzing vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres. Die Mannschaft sei top motiviert. „Wir haben ja auch ein großes Ziel, wir wollen Platz zwei so lange wie möglich halten“, sagt Hatzing und fügt hinzu: „Mein Ziel ist es, dass die Mannschaft die gleiche Leistung abruft wie in der Vorrunde. Welche Platzierung dann am Ende rauskommt, werden wir sehen.“

Rund sechs Wochen Vorbereitung liegen hinter den Biberachern. Diese sei ordentlich gelaufen. „Die Intensität war sehr gut. Auch in den Vorbereitungsspielen hat die Mannschaft positive Ansätze gezeigt“, sagt der FVB-Trainer. Zwei Siege (SV Beuren 2:0, Hella Dornbirner SV 3:1) und drei Unentschieden (FC Kempten 2:2, FC Viktoria Buxheim 2:2, FV Illertissen II 3:3) – so lautet die Testspielbilanz der Biberacher in Zahlen.

Trotz der fünf Abgänge im Winter – Oliver Mayer (zum SV Muttensweiler), Kubilay Yesilöz (Türkgücü Ulm), Thomas Sojka (TSV Wain), Patrick Gaupp (SV Schemmerhofen), Matteo Buck (SV Dettingen) – sieht Hatzing seine Mannschaft personell genauso gut aufgestellt wie vor der Pause. „Vielleicht sogar noch besser“, sagt der FVB-Trainer und meint damit den einzigen Zugang: Florian Treske vom Regionalligisten Kickers Offenbach. Der 31-Jährige bringt immerhin 130 Tore in mehr als 300 Spielen in Bayernliga, Oberliga und Regionalliga mit. „Er hat sich zu 100 Prozent eingefügt und in der Vorbereitung schon etliche Tore gemacht. Das haben wir so erwartet. Dass es in der Runde weiter so läuft, davon gehe ich aus“, sagt Hatzing über den Stürmer, der im Sommer seine Nachfolge als Trainer antreten soll (SZ berichtete). „Er ist einfach ein Topspieler, der uns weiterbringt. Die anderen müssen aber auch weiter Vollgas geben, sonst funktioniert es nicht.“

Treske-Debüt steht an

Gegen Ravensburg II wird Treske sein Pflichtspieldebüt im Trikot des FV Biberach geben. „Es ist eine spielstarke Mannschaft, alle Spieler sind technisch gut ausgebildet. Und dann weiß man nie was von oben runterkommt“, schätzt Hatzing den kommenden Gegner ein. „Die Mannschaft ist auf jeden Fall besser als der Tabellenstand.“ Als Zehnter geht Ravensburg II in die Restrunde und hat mit 19 Punkten aus 16 Spielen (21:20 Tore) noch Kontakt zur Abstiegszone. Nach dem Rücktritt von Coach Nectad Fetic wird die Ravensburger „Zweite“ derzeit interimsmäßig von Gerhard Grünhagel, zuvor U19-Trainer, betreut. Vier Abgängen in der Winterpause – Niklas Volo (zum FC Mengen), Kian Fetic (TSV Berg), Fabian Elshani (FV Langenargen), Deniz Cakmak (FV Illertissen II) – stand beim FVR II kein Zugang gegenüber.

„Wir gehen schon als Favorit in die Partie, müssen das aber auch erst mal unter Beweis stellen und eine Topleistung bringen“, so Hatzing. „Wir werden das Spiel offensiv angehen, müssen in der Defensive aber auch kompakt stehen. In puncto Startaufstellung hat der FVB-Trainer die Qual der Wahl: „Alle Spieler sind an Bord.“