FV Biberach II will 2018/19 zurückkommen

Der FV Biberach II hat am vergangenen Spieltag in der Fußball-Kreisliga A I seine Partie gegen den TSV Ummendorf abgesagt, weil er zu wenig Spieler hatte (SZ berichtete). Da dies bereits die dritte Absage von Biberachs zweiter Mannschaft in dieser Saison war, wird der FV II aus dem Spielbetrieb genommen, alle bisherigen Ergebnisse werden gestrichen. Während damit der Direktabsteiger in der A I feststeht, plant der FV Biberach II bereits seine Rückkehr in die Kreisliga B zur kommenden Saison.

„Diese Entwicklung hat sich schon über einen längeren Zeitraum abgezeichnet“, sagt Heinz Remke, Vorsitzender des FV Biberach. In der zweiten Mannschaft habe der FV Biberach in den vergangenen Jahren zahlreichen Flüchtlingen die Möglichkeit gegeben, Fußball zu spielen. Viele davon seien im vergangenen Jahr dann von den Gemeinschaftsunterkünften in Biberach auf die umliegenden Gemeinden verteilt worden. „Im Sommer haben sich unsere personellen Probleme dann verschärft.“ Am 1. Oktober musste der FV erstmals ein Spiel absagen, die Partie gegen Stafflangen fand nicht statt. Vier Wochen später gelang den Biberachern immerhin der erste Saisonsieg beim 2:0-Auswärtserfolg gegen den SV Dettingen II – es sollte der einzige Punktgewinn bleiben.

Hertenberger nicht mehr Trainer

Auch im neuen Kalenderjahr änderte sich nichts Grundlegendes. Nach der 1:8-Niederlage in Haslach Mitte März erklärte Trainer Armin Hertenberger, nicht mehr weitermachen zu wollen. „Armin Hertenberger war immer sehr motiviert, aber die Situation wurde in der Rückrunde immer schwieriger“, äußert sich Heinz Remke verständnisvoll. Der Trainingsbesuch sei verhalten gewesen, zudem habe Hertenberger einen hohen Aufwand betreiben müssen und die Samstage damit verbracht, am Telefon Spieler für den nächsten Tag zu finden.

Nach Hertenbergers Rücktritt setzte der FV auf eine interne Lösung, Heinz Remke und Michael Münch übernahmen den Trainerposten. Münch streifte sich dann auch selbst wieder das Biberacher Trikot über und konnte den ein oder anderen Spieler aus der AH überzeugen, bei der zweiten Mannschaft auszuhelfen, beispielsweise Ante Roncevic. Auch aus der A-Jugend gab es hin und wieder Verstärkung.

Doch allen Bemühungen zum Trotz, mussten die Biberacher am 8. April ihr zweites Spiel absagen, dieses Mal bekam der SV Muttensweiler die drei Punkte am grünen Tisch zugesprochen. Und zwei Wochen später folgte nun Spielabsage Nummer drei, gleichbedeutend damit, dass der FV Biberach II aus dem Spielbetrieb genommen wird. „Natürlich ist das eine blöde Situation“, sagt Heinz Remke. „Wir hätten es gerne anders gelöst, aber wir hatten keine Wahl. Es tut uns wirklich leid für alle anderen Vereine in der Liga.“

Auf die Tabelle in der Kreisliga A I hat der Rückzug des FV Biberach II verhältnismäßig geringe Auswirkungen. Da alle Spiele gegen Biberach annulliert werden, fehlen allen Teams die gegen Biberach erzielten Treffer und Punkte, wovon vor allem der SV Dettingen II profitiert. Die Dettinger sind Nutznießer ihrer 0:2-Niederlage gegen den FV und rücken in der Tabelle auf den zehnten Platz vor. Nachdem der FV Biberach nun Direktabsteiger ist, muss keines der anderen Teams mehr den letzten Tabellenplatz fürchten – wobei Biberach mit nur drei Punkten ohnehin abgeschlagenes Schlusslicht war. Den Relegationsplatz machen wohl Ochsenhausen II, Winterstettenstadt, Unterschwarzach und Dettingen II unter sich aus.

Der FV Biberach blickt unterdessen schon in Richtung neue Saison. Für das Konzept des Vereins, das den Fokus vor allem auf junge Spieler legt, die bestenfalls schon einige Jahre beim FV Biberach spielen, sei es „zwingend erforderlich, dass wir eine zweite Mannschaft haben“, erklärt Heinz Remke und betont ausdrücklich: „Die zweite Mannschaft ist uns ein wichtiges Anliegen.“ Der FV Biberach II soll in der kommenden Saison mit Trainer Oktay Er in der Kreisliga B an den Start gehen. Oktay Er habe bereits erste Gespräche mit Spielern geführt und zahlreiche Zusagen erhalten, erklärt Remke. Die neue Spielzeit soll dann durchaus ambitioniert angegangen werden. Denn mittelfristig, so Heinz Remke, soll Biberachs zweite Garde wieder in der Kreisliga A spielen.