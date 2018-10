FV Biberach gewinnt nach gutem Spiel

Der FV Biberach hat in der Fußball-Landesliga sein Heimspiel gegen die TSG Balingen mit 3:2 (3:2) gewonnen. Für die Treffer des Aufsteigers sorgten Fabian Scheffold (2) und Ramon Diamant.

Es war ein gutes Landesligaspiel, weil beide Mannschaften die Partie offensichtlich gewinnen wollten. So konnte es die rund 100 Zuschauer im Biberacher Stadion nicht verwundern, dass insgesamt fünf Tore fielen und sie weitere Offensivaktionen zu sehen bekamen. „Heute bin ich unter dem Strich sehr zufrieden, weil wir gegen den erwartet spielstarken Gegner das Spiel gewonnen und vor allem im zweiten Durchgang sehr gut verteidigt haben“, resümierte Biberachs Trainer Dietmar Hatzing.

Fabian Scheffold hatte nach 14 Minuten den Torreigen eröffnet, als er nach einer schönen Kombination über Timo Heimpel, Jan Diamant und Dominik Felger am Strafraumeck abzog und unhaltbar zur Biberacher Führung traf. Balingen zeigte sich aber unbeeindruckt, vergab eine dicke Chance und kam nach 18 Minuten doch zum Ausgleich durch Pascal Schoch per Kopfball. Das muntere Toreschießen ging weiter. Erneut war es Scheffold, der nur eine Minute später traf. Der Biberacher Mittelfeldspieler umkurvte zwei Balinger und ließ auch Torwart Maximilian Pfau aussteigen. Scheffold krönte damit seine herausragende Leistung. „Fabian hat wirklich sehr gut gespielt, ich möchte aber auch Timo Heimpel und Alexander Beck hervorheben“, tat Hatzing etwas, was er selten tut.

Nach 39 Minuten muss der aufgerückte Julius Grimm den dritten Treffer für den FV Biberach machen, doch er springt freistehend an einer Flanke von Andreas Wonschick vorbei. Besser macht es nur drei Minuten später Ramon Diamant. Sein Schuss aus 18 Metern ist von Pfau nicht zu halten. Doch damit nicht genug. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schaltet die TSG schnell um und erzielt durch Mika Müller kurz vor dem Pausenpfiff den erneuten Anschlusstreffer. „Das war eine sehr bewegte erste Halbzeit und wir haben am Ende auch verdient gewonnen“, betonte Hatzing. Balingen versuchte zwar nach dem Seitenwechsel nach vorn zu spielen, hatte auch noch die ein oder andere Möglichkeit, doch ein Tor fiel nicht mehr. Auch nicht für den Gastgeber, der durch Wonschick nach 80 Minuten eine sehr gute Chance auf das 4:2 vergab.