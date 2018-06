FV Biberach gegen SV Baltringen: Pfisterer erwartet heißes Derby

Ein brisantes Derby steht in der Fußball-Landesliga dem FV Biberach ins Haus. Die Elf von Trainer Bernd Pfisterer hat am vierten Spieltag den SV Baltringen zu Gast (Freitag, 6. September, Stadion, 19 Uhr). Die Ausgangsposition beider Teams ist höchst unterschiedlich. Während der FVB bislang sechs Zähler auf dem Konto hat, sind es nur deren drei bei Baltringen.

„Von der Tabelle her sind wir Favorit. Aber ein Derby hat seine eigenen Gesetze“, sagt Pfisterer. „Wir werden das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Denn für ihn spielt nicht der Dritte gegen den Elften. „Baltringen ist deutlich stärker, als sie jetzt in der Tabelle stehen“, ist sich der FVB-Trainer sicher. Baltringen bezeichnet er als erfahrene Mannschaft und nennt dabei die Namen German, Maucher, Kneißle und Liolios. „Die werden da hinten rauskommen, wir wollen vorne bleiben“, sagt Pfisterer.

In der vergangenen Saison waren es die Baltringer, die Ende September in Biberach – ebenfalls am Freitagabend – mit einem 2:0-Sieg vom Feld gingen. Revanchegelüste hat Pfisterer vor der Neuauflage des Abendspiels aber nicht. „Was war, das war. Das hat keine Bedeutung mehr.“ Ein normales Spiel ist es für ihn allerdings nicht. „Es wird heiß hergehen“, glaubt der FVB-Trainer, der mit seiner Mannschaft bislang ganz zufrieden ist. „Es passt gerade ganz gut. Die Mannschaft zieht gut mit im Training. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Es ist eine Momentaufnahme.“

Kritisch sieht er allerdings, dass die Biberacher bislang in jeder Partie einen Elfmeter gegen sich bekommen haben. „Das müssen wir abstellen“, so Pfisterer, der noch nicht weiß, wer im Biberacher Kasten stehen wird. Dennis Kirsch (Sprunggelenk) und Florian Fritzenschaf (Schulter) sind angeschlagen, Axel Wilden sah gegen Schwendi Rot (Pfisterer: „Ich rechne mit zwei Wochen“). „Es hat noch kein Torwart Entwarnung gegeben. Das macht mir Sorgen“, so der FVB-Trainer. „Mal sehen, vielleicht steht auch wieder Zukowski im Tor.“ Der Feldspieler kam gegen Schwendi ins Gehäuse, nachdem Wilden Rot gesehen hatte. Fehlen wird auf jeden Fall David Haberbosch (Urlaub), während Kapitän Jürgen Hagel nach seiner Rotsperre wieder zur Verfügung steht.

Auf Baltringer Seite steht derweil die Rückkehr von Stammkeeper Marian Fedor im Derby bevor. Dessen Muskelfaserriss ist laut Trainer Norbert Badstuber ausgeheilt. Er sagt: „Er wird zu 90 Prozent im Tor stehen.“ Arne Kittels (Oberschenkelprobleme) Mitwirken ist hingegen fraglich. Definitiv fallen Andreas Flontas (Urlaub) und Christian Ehe aus. „Er hat sich im Training am Montag einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und fällt mindestens vier Wochen aus“, so Badstuber. Er sieht seine Mannschaft angesichts der bisherigen Bilanz kurz vor einem Fehlstart. „Vor allem die Niederlagen gegen die Aufsteiger (1:3 in Schwendi und 1:2 gegen Weingarten, Anmerkung der Redaktion) waren nicht eingeplant, aber auch nicht der Sieg gegen Oberzell“, blickt der SVB-Trainer zurück.

Gegen Weingarten hat er spielerische Vorteile gegenüber dem Schwendi-Spiel ausgemacht. „Wir müssen das Positive sehen“, findet Badstuber, für den Biberach ein ganz anderes Kaliber ist. „Für mich sind sie mit Laupheim Favorit auf den Titel. Biberach ist stärker einzuschätzen als letzte Saison. Vor allem durch Selim Altinsoy“, sagt er.

Neben dem FVB-Zugang sei im Derby aber auch auf Robert Henning zu achten, der in den letzten beiden Partien gegen Baltringen nicht mit dabei war. „Wir müssen die Partie mit viel Disziplin und Ordnung angehen, kompakt stehen. Vor allem müssen wir die Konzentration bis zum Schluss hochhalten“, formuliert der SVB-Trainer seine Derbymarschroute.