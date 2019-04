FV Biberach erreicht 50-Punkte-Marke

Der FV Biberach hat sein Heimspiel in der Fußball-Landesliga gegen den SV Dotternhausen mit 3:1 (2:0) gewonnen und ist in der Tabelle punktemäßig mit dem drittplatzierten VfB Friedrichshafen gleichgezogen. FV-Trainer Dietmar Hatzing war mit dem Auftritt seiner Mannschaft nur bedingt zufrieden. „Wir haben zwar gewonnen, aber gerade vor heimischem Publikum wollen wir auch eine ordentliche Leistung abrufen.“ Dies sei über weite Strecken nicht der Fall gewesen. „Mit den Leistungen in den jüngsten beiden Heimspielen gegen Dotternhausen und Straßberg können wir nicht zufrieden sein.“

Dabei hatte das Spiel für die Gastgeber gut begonnen. Nach einer Flanke von der linken Seite kam Jan Diamant am linken Strafraumeck an den Ball und schlenzte diesen aus 16 Metern ins lange Eck (9.). Doch die Führung brachte nicht die erhoffte Ruhe ins Biberacher Spiel. Viel mehr hatte die Heimelf in der Defensive mit der Spielweise der Gäste Probleme. Dotternhausen versuchte es mit langen Bällen auf die Sturmspitze, die die Bälle auf die dahinter agierenden zwei Spieler auf den Positionen im Halbraum ablegte. Ein rustikales wie einfaches Mittel, das den FV aber immer wieder in Bedrängnis brachte. Schlussmann Alexander Beck verhinderte zwei Mal den Ausgleich.

Dietmar Hatzing reagierte früh, brachte Julius Grimm für den bereits verwarnten Ramon Diamant (24.). Grimm rückte ins Abwehrzentrum. Drei Minuten später gelang Biberach der zweite Treffer – zumindest effektiv zeigten sich die Hausherren. Andreas Wonschick legte für Timo Heimpel auf, der aus 18 Metern zum 2:0 traf. Ein in den Augen von FV-Coach Hatzing zu diesem Zeitpunkt „schmeichelhafter“ Spielstand. Auch in der Folge gelang es seiner Mannschaft nicht, Ruhe ins Spiel zu bringen. Zu viele Fehler in der Vorwärtsbewegung verhinderten einen vernünftigen Spielaufbau. Mit 2:0 ging es in die Kabinen.

Treske trifft zum Endstand

Nach einer guten Stunde hätte die Hatzing-Elf bei einer guten Chance alles klarmachen können, musste aber praktisch im Gegenzug den Anschlusstreffer durch Daniel Zobel (66.) hinnehmen. „Dotternhausen hat nur von unseren Fehlern gelebt“, so Hatzing. Der eingewechselte Florian Treske stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her, nachdem er von Wonschick bedient worden war und innerhalb des Strafraums seine Klasse gezeigt hatte (74.).

Das Spiel war gelaufen, der Heimsieg unter Dach und Fach. Hatzing spricht unterm Strich von einer „durchwachsenen Leistung“, hält aber auch fest: „Unser Ziel war es, die 50 Punkte zu erreichen. Das haben wir geschafft.“