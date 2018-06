FV Biberach enttäuscht erneut seine Fans

Es hat ihn kaum auf seiner Bank gehalten. Biberachs Trainer Bernd Pfisterer stand nahezu das gesamte Spiel in seiner Coaching-Zone und gab Anweisungen. Vor allem in der ersten Halbzeit hatte dies seine Mannschaft auch nötig. „Das war beschämend, wie sich meine Mannschaft hier gezeigt hat“, war Pfisterer bedient.

Der FV Biberach hatte 30 Minuten zwar mehr vom Spiel, mehr Ballbesitz, aber es dauerte dann doch bis Minute 22, als die rund 250 Zuschauer im Biberacher Stadion so etwas wie eine Torchance sahen. Der aufgerückte Biberacher Mittelfeldmann Timo Wichert köpfte aufs lange Eck, Birkenhards Torwart Tobias Gerster zauderte und so hatte Robert Henning die Chance zur Führung für den FVB. Doch der Ball strich deutlich am langen Pfosten vorbei.

Zehn Minuten später zog Ingo Hämmerle für die Gäste aus 18 Metern ab. Keine Gefahr fürs Biberacher Tor. Positiv für die Gäste, die wie schon gegen Baltringen zunächst sehr defensiv agierten, war, dass sie das rote Trikot von Thomas Deutsch wesentlich näher gesehen hatten als eine halbe Stunde lang zuvor. Eine Zeigerumdrehung später hatte derselbe Gästespieler das 0:1 auf dem Kopf. Doch die dickste Möglichkeit vergab Felix Groer. Freistehend – nicht im Abseits – setzte er den Ball an den Außenpfosten.

Birkenhard war stärker geworden, aber nicht in Führung gegangen. Das dauerte bis zur 46. Minute. Adnan Mundjehasic verwandelte einen zweifelhaften Elfmeter. Deutsch soll Reinhold umgerissen haben. Rot für den Biberacher Torwart gab es noch dazu. Eine harte Entscheidung.

Der FV musste die zweite Hälfte zu zehnt anrennen, was nicht gelang, weil einige Spieler das Laufen verlernt hatten. „Das ist Charaktersache“, meinte Pfisterer, der für Montag harte Worte ankündigte. Nach einer Stunde konnte Sammy Kollmann ein Geschenk der Birkenharder Hintermannschaft nicht nutzen. Gerster parierte. Besser machten es die Gäste vier Minuten später. Der überragende Felix Groer erhöht auf 0:2. Verdient zu diesem Zeitpunkt.

Die Taktik von Trainer Jörg leicht war aufgegangen. Hinten kompakt stehen – vorne Nadelstiche setzen. „Wir haben heute hier gewonnen, weil wir die bessere Mannschaft waren und auch die besseren Einzelspieler hatten“, freute sich Leicht über die enorm wichtigen Punkte im Abstiegskampf und fügte hinzu: „Ich bin überzeugt, dass wir drinbleiben“. Vom FV Biberach war nicht mehr viel zu sehen. In der 80.Minute war die Partie endgültig gelaufen. Der eingewechselte David Stellmacher macht das 3:0 für die Gäste.