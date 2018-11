FV Biberach behauptet Tabellenplatz zwei

Der FV Biberach hat in der Fußball-Landesliga zu Hause das Aufsteigerduell gegen den FC Leutkirch mit 4:2 (0:2) gewonnen. Durch den Heimsieg behauptete der FVB Tabellenplatz zwei, Leutkirch ist weiter Vorletzter. Die Tore für Biberach erzielten Andreas Wonschick (3) und Johannes Fuchs, für Leutkirch trafen Florian Krug und Can Bozoglu.

Groß war nach dem Schlusspfiff die Freude im Biberacher Lager. „Die erste Halbzeit waren wir optimal im Spiel, haben uns aber bei den Gegentoren schlecht angestellt. Nach dem 0:2 hat die Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt, die war überragend“, sagte ein zufriedener FVB-Trainer Dietmar Hatzing. „Der Wille und die Einsatzbereitschaft waren top, besser geht es nicht. Ich bin stolz auf die Mannschaft.“ Sehr Enttäuscht war FCL-Coach Bruno Müller nach der insgesamt zehnten Saisonniederlage. „In der ersten Halbzeit haben wir gut verteidigt und nur wenige Chancen zugelassen. Wir hätten in Hälfte zwei das 3:0 und 4:0 machen müssen, genug Chancen waren da. So haben wir den Gegner aufgebaut“, bilanzierte er. „Wenn man die Chancen nicht nutzt, dann braucht man sich nicht wundern, dass man verliert.“

Biberach verzeichnete die erste Chance, Jonathan Hummler verfehlte das FCL-Tor um einen halben Meter (7.). Es folgte die kalte Dusche für den FVB: Florian Krug vollendete einen schnellen Gegenstoß der Gäste zum 0:1 (12.). Danach drängte Biberach auf das 1:1. Der FVB kombinierte im Vorwärtsgang gefällig, war optisch überlegen. Die Gastgeber fanden aber kein Mittel, um die defensiv kompakt stehenden Leutkircher ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Nur noch einmal musste FCL-Keeper Paul Brünz vor der Pause eingreifen, den Kopfball von Wonschick hielt er jedoch problemlos (17.). Stattdessen besorgte Can Bozoglu für die auf Konter lauernden Leutkircher das 0:2 (37.). Fünf Minuten später strich ein Kopfball von Krug knapp am FVB-Gehäuse vorbei.

Fuchs gleicht zum 2:2 aus

Zur zweiten Halbzeit brachte FVB-Coach Hatzing mit Simon Macht einen zweiten Stürmer und stellte in der Abwehr auf eine Dreierkette um, um für noch mehr Druck nach vorn zu sorgen. Zunächst boten sich aber dem FCL zwei sehr gute Gelegenheiten die Führung auszubauen: Einen Schuss von Michael Koch parierte Biberachs Keeper Alexander Beck gut (48.), der Abschluss von Bozoglu ging knapp über den Kasten (54.). Kurz darauf zog Biberachs Kapitän Wonschick aus 21 Metern ab – 1:2 (60.). Der Torjubel war kaum verstummt, da legte Johannes Fuchs aus 17 Metern das 2:2 nach (62.). Auf der Gegenseite verhinderte FVB-Schlussmann Beck den neuerlichen Rückstand indem er einen Schuss von Stefan Zollikofer entschärfte (66.). Zuvor hatte Ramon Diamant den Ball nicht im FCL-Tor unterbringen können (64.). Dann brach die Schlussphase der Partie an. Biberachs Timo Heimpel kam im Strafraum im Zweikampf mit Matthias Stützle zu Fall – Elfmeter. Wonschick verwandelte diesen zum 3:2 (80.). Im Anschluss bot sich Armin Ljubijankic die Möglichkeit zum 3:3, FVB-Torwart Beck parierte glänzend (81.). Schließlich war es erneut Wonschick, der den Treffer zum 4:2-Endstand markierte (82.).

Am kommenden Wochenende gastiert der FV Biberach nun beim SV Oberzell (Samstag, 14.30 Uhr). Der FC Leutkirch empfängt den VfB Friedrichshafen (Sonntag, 14.30 Uhr).