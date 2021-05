future4you ist auch digital ein Erfolg

Es war der Sprung ins kalte Wasser: Aufgrund von Corona fand die Bildungsmesse future4you erstmals als reine Onlineveranstaltung statt. Mehr als 1000 Besucher registrierten sich und informierten sich an den virtuellen Messeständen und in individuellen Beratungsgesprächen. Für die Organisatoren vom Rotary-Club Biberach „Weißer Turm“ war das Ganze ein voller Erfolg.

„Wir freuen uns, dass wir so viele interessierte Schülerinnen und Schüler auf der Online-Plattform der future4you 2021 begrüßen durften“, sagt Jochen Schuster, Leiter des Organisationsteams der future4you und Geschäftsführer der Firma Maler-Schuster GmbH. „Wir haben in diesem Jahr unsere erste Online-Ausbildungsmesse durchgeführt und kämpften bereits gleich zu Beginn aufgrund des Ansturms mit der Technik“, schildert er. Der starke Besucherandrang zum Messeauftakt führte zu einer Überlastung des Servers, was den Zugriff einschränkte, doch glücklicherweise nach kurzer Zeit durch den Support behoben werden konnte.

Die Veranstaltung lief dann wie geplant ab und mehr als 1000 registrierte Besucher konnten sich bei 83 Ausstellern und drei Hochschulen an insgesamt mehr als 320 Beratungsplätzen über die Studien- und Berufsmöglichkeiten in der Region Biberach informieren. Das Programm der Live-Vorträge war umfangreich. Es reichte von Tipps zum Umgang mit Stress in Prüfungssituationen, Ausführungen über das Steuerrecht, verschiedene Möglichkeiten zu Studien an Hochschulen, die Vorteile des Handwerks und natürlich umfassende Vorstellungen verschiedener Branchen und Unternehmungen.

Bei den Eins-zu eins-Gesprächen, die von den Schülern positiv angenommen wurden, war ein direkter Kontakt zwischen den Jugendlichen und den Firmenvertretern möglich. Das ist gerade in der heutigen Lage für die erfolgreiche Berufswahl sehr wichtig“, führte Jochen Schuster aus. Auch für zahlreiche Unternehmen aus den verschiedensten Branchen sind die Gewinnung von Nachwuchskräften und der vorherrschende Fachkräftemangel wichtige Themen.

„Ich möchte mich vor allem bei den Ausstellern, den Firmen und den Hochschulen bedanken, dass Sie uns mit ihrer Teilnahme bei dieser ersten Onlinemesse unterstützt haben, uns ihr Vertrauen entgegenbrachten und damit den Schülern die Chance gaben sich zu informieren und zu orientieren“, sagt Schuster. Kommentare der Schüler wie „Super freundliche Ansprechpartner“, „Sehr gutes und informatives Gespräch“ oder auch „Vielen Dank für das tolle Gespräch!“ zeugen von Zufriedenheit und Akzeptanz der Ausbildungssuchenden. Das Onlineformat kann sicher eine Präsenzmesse nicht auf Dauer ersetzen, jedoch ist es unter den aktuellen Bedingungen die beste Möglichkeit, Ausbildungsplatzsuchende und Unternehmen sowie Hochschulen zusammenzubringen.

Wer sich während des Jahres über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im Landkreis Biberach informieren möchte, kann die neue digitale future4you Plattform mit dem Namen future4you 365t unter www.future4you-bc.de besuchen.

Aktuell sind auf der Plattform bereits 95 Unternehmen präsent. „Wir gehen davon aus, dass es kontinuierlich mehr werden“, führt Schuster aus. Betriebe, die ihre verfügbaren Ausbildungsplätze auf der Plattform präsentieren möchten, finden auf www.future4you-bc.de alle dafür notwendigen Informationen.

Ausrichter der future4you in Biberach war auch in diesem Jahr der Rotary-Club Biberach „Weißer Turm“ in Kooperation mit der Stadt Biberach, der AOK – Die Gesundheitskasse Ulm – Biberach, der Agentur für Arbeit und der Kreishandwerkerschaft, der IHK Ulm und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall Ulm sowie Schwäbisch Media.