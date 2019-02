„Future4You“ geht bereits in die 17. Runde

Die größte Bildungsmesse im Landkreis Biberach öffnet am Freitag, 5. April, in Biberach wieder ihre Pforten: Bei der 17. Ausgabe in diesem Jahr steht die „Future4You“ in drei Hallen und mit großem Außengelände wieder im Fokus der Jugendlichen, die eine Ausbildungsstelle oder einen Studienplatz suchen. Die bei Schülern, Eltern und Lehrern gleichermaßen beliebte Messe findet von 9 bis 17 Uhr in der Stadthalle, der Gigelberghalle und der Stadtbierhalle statt.

Ein Angebot mit rund 100 Ausbildungsbetrieben und Hochschulen erleichtert es den jungen Menschen, einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten zu den Themen Ausbildung und Studium zu erhalten. In ihrer Messe-Geschichte hat die „Future4You“ dabei schon rund 55 000 Jugendlichen wertvolle Tipps bei der Berufswahl gegeben.

Neben der Ausstellungsfläche in der Biberacher Stadthalle, der Gigelberghalle und der Stadtbierhalle präsentieren sich auf dem Außengelände auf dem Gigelberg wieder einige Info-Mobile, unter anderem von der Metall- und Elektroindustrie, vom Handwerk mit der Maler- und Lackiererinnung, sowie der Bau-Innung und vom Einzelhandel.

„Wir rechnen wieder mit einer großen Besucherresonanz bei der Messe“, sagt Renate Granacher-Buroh vom Rotary Club Weißer Turm und Leiterin des Organisationsgremiums, „sich auf Augenhöhe mit den Auszubildenden über den künftigen Beruf unterhalten zu können, ist einfach fantastisch.“ Dieser Aspekt ist einer der großen Pluspunkte der Messe: die Schüler können sich direkt bei den Auszubildenden und Ausbildungsleitern der Unternehmen über ihren möglichen künftigen Beruf informieren, da gibt es praktisch keine Hemmschwelle.

Bewährt habe sich bei den bisherigen Messen auch, dass sich viele Schüler bereits im Vorfeld Gedanken darüber machen, wo ihre beruflichen Neigungen liegen können. „Damit wird der Besuch auf der ,Future4You’ immer gezielter und effektiver. Den Lehrern und Eltern fällt ebenfalls eine große Beraterfunktion zu“, sagt Renate Granacher-Buroh. „Die Schüler tun sich wirklich einen großen Gefallen, wenn sie sich schon im Vorfeld der Messe über ihr Berufsinteresse etwas klarer werden“, fügt sie hinzu.

Vortragsreihe zu Berufsbildern

Gut angenommen auch immer die Vortragsreihe zu einzelnen Berufsbildern im Konferenzraum 2 der Stadthalle. Dabei stehen die Karrieremöglichkeiten zum Beispiel im Medienbereich, im Handwerk oder bei der Polizei im Mittelpunkt.

Außerdem wird in diesem Raum auch um 14 Uhr zum fünften Mal der Rotary-Berufspreis durch die amtierende Präsidentin des Rotary Clubs Biberach Weißer Turm, Renate Schlegel, an zwei besonders erfolgreiche Absolventen der beruflichen Aus- oder Weiterbildung verliehen.