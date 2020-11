„Future4you“ als digitale Bildungsmesse

Zwei weitere Menschen sind im Bodenseekreis an Corona verstorben, meldete das Landratsamt am Freitagnachmittag. „Die Gesamtzahl erhöht sich somit auf elf“, schreibt dazu der Sprecher des Landkreises, Robert Schwarz.

In der zurückliegenden Woche sind insgesamt fünf Schüler von Häfler Schulen mit dem Coronavirus infiziert worden. Am Mittwoch wurden zwei Fälle an der Graf-Soden-Gemeinschaftsschule und ein Fall an der Hugo-Eckener-Schule gemeldet, teilt der Landkreis mit.