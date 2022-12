Fußballfieber am Gymnasium des BSBZ?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Deutschlandflaggen, Trikots und WM-Bälle, wo immer man auch hinsieht. So lässt sich eigentlich jede WM beschreiben. Doch dieses Jahr ist von dieser Vorfreude nahezu nichts zu spüren. Vielmehr findet man in den Medien gehäufte Kritik und Aufrufe zum Boykott des wohl größten Sportereignisses der Welt. In den Berichten wird vor allem der Austragungsort kritisiert: Katar!

Da dieses Thema gerade überall präsent ist und es viele verschiedene Meinungen dazu gibt, entschieden sich zwei Schülerinnen der 8. Klasse dazu, motiviert durch ihre Deutschlehrerin, eine Umfrage am Gymnasium durchzuführen. Darin wurden die SchülerInnen gefragt, was sie von der WM halten. 65% der Befragten gaben an, wirkliche Fußballfans zu sein. Von diesen wiederum fanden es 22% gut, dass die WM in Katar stattfindet. 20% der Fußballfans werden die WM boykottieren, wohingegen bei den weniger Fußballbegeisterten sich 75% für einen Boykott aussprachen. Prinzipiell stellt sich heraus, dass die Meinungen auch an unserer Schule sehr verschieden sind. Wenn auch viele die WM nicht gutheißen, so lassen es sich jedoch die meisten nicht nehmen, sie trotzdem anzuschauen - wenn auch dieses Jahr mit einem bitteren Beigeschmack…