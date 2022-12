Fußballbezirk Riß spendet 6000 Euro für Flutopfer im Ahrtal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Abordnung des Bezirksvorstands Riß besuchte den SV Blau-Gelb-Dernau und überreichte den symbolischen Spendenscheck über 6000 Euro. Fast alle Fußballvereine des Bezirks haben jeweils hundert Euro freiwillig für diese Aktion gespendet.

Die Reiseteilnehmer waren schockiert über die derzeitige Notlage der Bewohner, welche in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 nach einer Flutwelle mit über sieben Meter Höhe das Ahrtal verwüstete. Circa 17.000 Menschen haben dabei ihr gesamtes Hab und Gut verloren, viele davon sogar ihr Leben. Entlang der Ahr mit ihren 56.000 Bewohnern sind 42.000 Menschen betroffen, 467 Gebäude wurden von der Flut mitgerissen, 192 Wohnhäuser; von 4200 Gebäuden wurden 3000 beschädigt. Über 40.000 Pkw wurden beschädigt, viele davon als Totalschaden eingestuft. Die fünf Brücken über die Ahr wurden weggespült, derzeit besteht wieder eine Notbrücke. Noch immer leben Familien in Wohncontainern und Tinyhäusern im Stadtgebiet von Dernau. Fast alle Haushalte der Ahrtalbewohner hatten vier Wochen keinen Strom und Trinkwasser. Ganz schlimm traf es junge Familien, die für ihren zerstörten Neubau weiterhin Kreditzinsen zahlen müssen und zudem Mietkosten in einer Behelfsunterkunft.

Der Fußballplatz des SV Dernau wurde stark beschädigt, drei Flutlichtmasten wurden umgedrückt. Der Platz war mit einer meterhohen steinharten Schlammschicht bedeckt, das gesamte Vereinsequipment samt Erinnerungsstücken wurde weggespült. Ein Notvorstand wurde gegründet und konnte den Verein retten. Der derzeitige Spielbetrieb und die Heimspiele werden auf dem Kunstrasen des SV Vettelhoven ausgetragen, gut 20 Kilometer von Dernau entfernt. Das Vereinsheim wurde zwischenzeitlich in Eigenregie entkernt, davor stehen zwei Baucontainer als Provisorium.

Die Spende des Bezirks Riß wurde anlässlich eine Pokalspieles in Vettelhoven seitens des SV Dernau freudig entgegengenommen. Das Geld wird für den Wiederaufbau der Sportanlage in einem höhergelegenen Gebiet am Stadtrand von Dernau verwendet.