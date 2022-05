Fußball-Kreisliga B II Riß:Türkspor muss Hoffnung auf den Aufstieg begraben

Am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga B II Riß haben die SGM Tannheim/Aitrach und der FV Rot im Gleichschritt mit Siegen ihre Aufstiegsambitionen untermauert. Der Drittplatzierte Türkspor Biberach gewann 4:1 in Sießen. Trotzdem muss Türkspor seine schon zuvor geringen Hoffnungen, im Kampf um den Aufstieg noch eingreifen zu können, nun endgültig begraben.

Die Begegnung zwiwchen der SGM Rot/Haslach II und der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III pfiff der Schiedsrichter wegen eines Gewitters nicht an.

SGM Tannheim/Aitrach – SF Schwendi II 3:0 (0:0). Der Tabellenführer fand in der ersten Hälfte nicht richtig ins Spiel und auch deshalb blieb es bis zur Pause torlos. Die Heimelf zeigte nach Wiederanpfiff dann eine deutliche Leistungssteigerung und belohnte sich am Ende, auch dank zweier Treffer in der Schlussphase, mit einem verdienten Sieg. Tore: 1:0, 2:0 Florian Villinger (53., 80.), 3:0 Christian Villinger (88.). Res.: 6:1.

SV Fischbach – FV Rot 0:3 (0:3). Der SVF geriet durch drei Tore innerhalb von 20 Minuten im Laufe des ersten Durchgangs mit 0:3 in Rückstand. Der Tabellenzweite unterstrich über weite Strecken seine Aufstiegsambitionen und ließ nach der Halbzeitführung gegen danach besser agierende Hausherren nichts mehr anbrennen. Tore: 0:1, 0:3 Alexander Thanner (15., 34./FE), 0:2 Maex Mast (20.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Janik Götz (87., SVF).

SGM Sießen/Wain – Türkspor Biberach 1:4 (0:2). Die Tore waren die Höhenpunkte in einer ansonsten glanzlosen Partie. Der Gast legte mit einem Doppelschlag in der Anfangsphase schon früh den Grundstein zum Dreier. Die SGM kam mit dem Ehrentreffer zwar auf 1:3 heran, doch Türkspor stelle mit dem 1:4 rasch den alten Abstand wieder her. Tore: 0:1, 1:4 Halil Ayan (15., 71.), 0:2 Edis Göle (17.), 0:3 Furkan Cebeci (69.), 1:3 Julian Mayr (69.). Res.: Abgesagt wegen Spielermangels bei Türkspor, 3:0-Wertung zugunsten der SGM.

SGM Reinstetten /Hürbel – SV Rissegg 1:2 (0:1). Die SGM konnte ihre spielerischen Vorteile im letzten Saisonheimspiel und die Überzahl in den letzten 30 Minuten nicht in eine eigentlich gerechte Punkteteilung ummünzen. Der im Torabschluss effektive Gast entführte deshalb die Punkte aus Hürbel. Tore: 0:1 Willie Eddie (36.), 0:2 Maximilian Woog (47.), 1:2 Jannik Rauß (51.). Bes. Vork.: Rot für Kevin Kästle (62., SVR). Res.: 4:1.

FC Inter Laupheim – TSG Achstetten II. Abgesagt wegen Spielermangels bei der TSG II. Die Paarung wird mit 3:0 für den FC Inter Laupheim gewertet.