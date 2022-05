Fußball-Kreisliga B II Riß: Verfolger machen Boden gut

In der Fußball-Kreisliga B II haben der FV Rot und Türkspor Biberach Boden gutmachen können. Die SGM Tannheim/Aitrach hatte ihre Partie des 21. Spieltags bereits am 24. April gegen die SGM Sießen/Wain mit 3:0 gewonnen.

FV Rot – SV Rissegg 2:1 (1:0). Der Gast erwies sich wie in der Vorrunde (1:1) als die erwartet harte Nuss und bot dem Tabellenzweiten bis zum Schlusspfiff Paroli. Der FV Rot tat sich deshalb schwer, versäumte es aber, nach dem Treffer zum 2:1 trotz mehrerer hochkarätiger Chancen den Sack vorzeitig zuzumachen. Tore: 1:0 Mario Stojic (17.), 1:1 Willie Eddie (65.), 2:1 Maex Mast (71.). Bes. Vork.: Sebastian Lang (32., SVR) schießt FE an den Pfosten; Rot für Concetto Patane auf der Spielerbank (63./SVR). Res.: 5:4.

Türkspor Biberach – SGM Rot/Haslach II. Türkspor kommt nach der Absage der SGM Rot/Haslach II wegen Spielermangels zum zweiten Mal in Folge zu einer 3:0-Wertung.

SF Schwendi II – SGM Reinstetten/Hürbel 0:2 (0:1). In einer unterhaltsamen Begegnung entführte der Gast Dank eines Doppelpacks von Jannik Rauß (30., 52.) verdient die Punkte. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten, jedoch mit einem Plus für die SGM, blieben die Platzherren torlos. Durch den Sieg verkürzte der Gast den Abstand zu Tabellennachbar Schwendi auf vier Punkte. Res.: 4:1.

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III – SV Baustetten II 1:2 (1:0). Die Führung der Heimelf hielt in einer über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung bis in die Schlussphase. Der SVB II investierte im zweiten Abschnitt zwar mehr und wirkte optisch überlegen, doch die SGM blieb bei den sporadischen Kontern torgefährlich. Ein Treffer in der Nachspielzeit bescherte dem nach der Winterpause noch ungeschlagenen Gast das glücklichere Ende. Tore: 1:0 Wilfried Grieser (13.) 1:1 Matthias Spleis (87.), 1:2 Michael Naß (90.+3).

TSG Achstetten II – SV Fischbach 0:0. In keinem typischen 0:0-Spiel mit Gelegenheiten zu Toren hüben wie drüben glich die TSG II die spielerischen Vorteile des Kontrahenten durch Kampfgeist und Einsatzwillen aus und verdiente sich am Ende redlich den einen Zähler.

Res.: SGM Tannheim/Aitrach – SV Baustetten II 6:5.