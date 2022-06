Fußball-Kreisliga B II Riß: SGM Tannheim/Aitrach sichert sich den Titel

Die SGM Tannheim/Aitrach hat sich in der Fußball-Kreisliga B II Riß durch einen 2:1-Sieg im Gipfeltreffen gegen den FV Rot am letzten Spieltag die Meisterschaft gesichert. Seit dem elften Spieltag thronte Tannheim/Aitrach ohne Unterbrechung an der Spitze. Der FV Rot machte die Entscheidung durch elf Siege in Folge aber noch einmal richtig spannend. Der Tabellenzweite hofft nun mit einem Sieg im Relegationsspiel gegen den SV Sulmetingen II am Freitag, 17. Juni (Anpfiff: 18 Uhr), in Schwendi ebenfalls in die Kreisliga A aufzusteigen.

SGM Tannheim/Aitrach – FV Rot 2:1 (1:1). Die zahlreichen Zuschauer kamen in Aitrach im Aufeinandertreffen Erster gegen Zweiter voll auf ihre Kosten. Der Gast ging nach einem Missverständnis in der SGM-Abwehr durch Biniam Afterari (12.) mit 1:0 in Front. Mit einen direkt verwandelten Freistoß sorgte aber Christian Villinger (14.) rasch für den 1:1-Ausgleich. Der FV Rot hatte zwar über weite Strecken optische Feldvorteile, doch der Tabellenführer ließ in Strafraumnähe nur wenig zu. Ein Jokertor sorgte in der 65. Minute für das 2:1 zugunsten der Platzherren. Tobias Kaiser, kurz zuvor eingewechselt, stand goldrichtig und staubte nach einem von Robin Coenen getretenen Freistoß zum spielentscheidenden Treffer ab. Der FV Rot drängte danach vehement auf den Ausgleich, doch die gut gestaffelte Defensive des Kontrahenten erwies sich als sattelfest. Deshalb blieben Torchancen Mangelware, doch die Spannung hielt bis zum Schlusspfiff an. Der Sieg war der würdige Auftakt zur anschließend anstehenden Titelfeier. Staffelleiter Hubert Übelhör überreichte dem SGM-Spielführer Adrian Miller den Meisterwimpel. Res.: 1:2.

SV Fischbach – SV Baustetten II 3:1 (1:0). Mit einer seiner besten Saisonleistungen entschied der SVF das Duell zweier Teams, die nach der Winterpause eine deutliche Leistungssteigerung zeigten, zu seinen Gunsten. Tore: 1:0 Michael Gnann (39.), 2:0 Stefan Grell (55.), 2:1 Patrick Treder (85.), 3:1 Mario Schöllhorn (86.).

SGM Sießen/Wain – SF Schwendi II 3:4 (2:3). Ein Remis wäre eigentlich in einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Derby das gerechte Endergebnis gewesen. Tore: 0:1 Marvin Gropper (3.), 0:2, 2:3 Jonathan Pflaum (6., 44./FE), 1:2 Pascal Guter (15.), 2:2 Timo Kammerer (35./FE), 3:3 Tobias Dolpp (66.), 3:4 Niklas Göppel (81.). Bes. Vork.: Timo Kammerer verschießt Foulelfmeter (84.). Res.: 2:0.

FC Inter Laupheim – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II 1:0 (1:0). Inter tat sich gegen gut eingestellte Gäste schwer, zu einem knappen Sieg zu kommen. Tor: 1:0 Ous Tamba (15.). Bes. Vork.: Inter-Torwart Sezgin Özmen hält Handelfmeter von Dominik Heuse (71.). Gelb-Rot für Hamza Tanrikulu (80./Inter) und Stefan Rodi (82./SGM).

SGM Rot/Haslach II – SV Rissegg 0:3 (0:1). Dank eines Dreipacks von Ersin Cerimi (42., 72., 74.) kam der Gast nach einer ausgeglichener ersten Hälfte im weiterem Verlauf zu einem verdienten Sieg.

Türkspor Biberach – TSG Achstetten II. Abgesagt wegen Spielermangels bei der TSG II. Die Paarung wird mit 3:0 für Türkspor Biberach gewertet.