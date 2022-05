Fußball-Kreisliga B II Riß: SGM Tannheim/Aitrach baut Vorsprung aus

In der Fußball-Kreisliga B II hat am 20. Spieltag die SGM Tannheim/Aitrach durch einen 9:0-Sieg gegen den FC Inter Laupheim den Vorsprung weiter ausgebaut. Der Rückstand des spielfreien zweitplatzierten FV Rot beträgt nun sieben Punkte. Am Tabellenende gewann die SGM Sießen/Wain mit 3:2 das Kellerduell bei der SGM Rot/Haslach.

SGM Tannheim/Aitrach - FC Inter Laupheim 9:0 (4:0). Mit einer Galavorstellung löste der Spitzenreiter die Heimaufgabe gegen einen allerdings ersatzgeschwächten Kontrahenten. Nur in der Anfangsphase konnte Inter Paroli bieten, danach hatten die Platzherren leichtes Spiel, das Ergebnis kontinuierlich in die Höhe zu schrauben. Tore: 1:0 Christian Villinger (24.), 2:0 Florian Villinger (28.), 3:0 Markus Rock (38.), 4:0 Adrian Miller (45./FE), 5:0 Jens Fackler (48./HE), 6:0 Daniel Biechele (54.), 7:0, 9:0 Tobias Gümbel (60., 86.). 8:0 Gabriel Boscher (73.). Res. 6:1.

SGM Rot/Haslach II – SGM Sießen/Wain 2:3 (0:1). Der Gast entführte in einem ausgeglichnen Kellerduell dank effektiverer Chancenwertung und zweier Jokertreffer in der zweiten Hälfte etwas glücklich die Punkte. Dem Spielverlauf nach wäre ein Remis gerecht gewesen. Tore: 0:1 Michael Thanner (12.), 1:1, 2:2 Florian Kiefer (51., 74.), 1:2 Jens Köhler (54.), 2:3 Simon Hirsch (77.).

SV Baustetten II – SF Schwendi II 1:1 (1:0). Der SVB II versäumte es, die 1:0-Führung weiter auszubauen. Dies rächte sich in der Schlussphase, denn dem Gast gelang aus heiterem Himmel nach einem Freistoß noch der Ausgleich. Tore: 1:0 Christian Schaible (45.+3), 1:1 Volker Lerch (87.). Res.: 6:4.

SGM Reinstetten/Hürbel – TSG Achstetten II 6:0 (2:0). In einer über 90 Minuten einseitigen Partie ließ die Heimelf von Beginn an nichts anbrennen. Marcel Hutzel steuerte einen Dreierpack zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg bei. Tore: 1:0, 3:0, 6:0 Marcel Hutzel (5., 55., 80.), 2:0 Simon Mohr (31.), 4:0 Gabriel Haas (59.), 5:0 Kevin Schafitel (65.)

SV Rissegg – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III. Abgesagt wegen Spielermangels bei der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III. Die Paarung wird daher mit 3:0 für den SV Rissegg gewertet.

SV Fischbach – Türkspor Biberach. Abgesagt wegen Spielermangels beim SV Fischbach. Das Spiel wird mit 3:0 für Türkspor Biberach gewertet.