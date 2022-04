Fußball-Kreisliga B II Riß: Heimsiege für Schwendi II und Inter

In der Fußball-Kreisliga B II Riß haben die SF Schwendi II und der FC Inter Laupheim am Karsamstag in den Nachholpartien vom 17. Spieltag ihre ersten Siege nach der Winterpause eingefahren.

SF Schwendi II – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II 4:0 (1:0). Die Heimelf zeigte über die gesamte Spielzeit eine geschlossen starke Mannschaftsleistung. Der Gast konnte bis zur Pause noch mithalten, im Laufe der zweiten Hälfte schraubten aber die SFS II das zuvor knappe Ergebnis in die Höhe. Tore: 1:0 Florian Zimmermann (12.), 2:0, 3:0 Felix Koch (54., 73.), 4:0 Jonathan Pfaum (75.).

FC Inter Laupheim – SGM Reinstetten /Hürbel 1:0 (0:0). In einer an Höhepunkten armen Begegnung schloss der eingewechselte Winterzugang Manuel Wolfmaier in der 64. Minute eine der wenigen sehenswerten Kombinationen zum Tor des Tages erfolgreich ab. Res.: abgesagt wegen Spielermangels bei der SGM.