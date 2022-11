Fußball-Kreisliga B II: Punkteteilung beim Gipfeltreffen

In der Fußball-Kreisliga B II Riß hat es am letzten Spieltag vor der Winterpause beim Gipfeltreffen zwischen Türkspor Biberach und dem SV Rissegg eine Punkteteilung gegeben. Der Drittplatzierte SF Schwendi II hat durch eine Niederlage gegen die SGM Sießen/Wain weiter an Boden eingebüßt. Die Begegnung FC Inter Laupheim gegen SV Fischbach wurde wegen der schlechten Platzverhältnisse abgesagt.

Türkspor Biberach – SV Rissegg 3:3 (1:0). Die Zuschauer kamen im Gipfeltreffen voll auf ihre Kosten. Türkspor versäumte es, bis zur Pause aus seiner spielerischen Überlegenheit mehr Kapital zu schlagen. Die kämpferisch und taktisch gut eingestellten Gäste nutzten nach Wiederanpfiff die sich bietenden Chancen effektiv und drehten das Ergebnis in ein 3:1 zu ihren Gunsten. Spielertrainer Marcin Zukowski sorgte in der Nachspielzeit mit einem Doppelpack noch für eine Punkteteilung. Der zuvor daheim verlustpunktfreie Tabellenführer konnte somit wenigstens noch einen Zähler einfahren. Tore: 1:0 Yunus Emre Demirezen (10.)1:1 Ersin Cerimi (67.), 1:2 Willie Eddie (84.), 1:3 Daniel Rulani (86.), 2:3,3:3 Marcin Zukowski (90.+3, 90.+5). Bes. Vork.: Gelb-Rot (88.) für Onur Kazanci (Türkspor) und Tobiasz Hellmann (SVR). Res: 3:3.

SGM Sießen/Wain – SF Schwendi II 4:3 (2:2). In einem unterhaltsamen und jederzeit fairen Derby bestimmte der Gast die Anfangsphase. Die SGM zeigte nach dem frühen Rückstand aber tolle Moral und am Ende blieben die drei Punkte nicht unverdient in Wain. Tore: 0:1, 3:3 Jonathan Pfaum (2., 63.), 0:2 Luca Häußler (19.), 1:2 Nicolai Ertle (22.), 2:2, 3:2 Abdullah Deregözü (40., 46.), 4:3 Pascal Guter (80.). Res.: 1:1.

SGM Reinstetten/Hürbel – SV Baustetten II 5:0 (0:0). Die SGM zeigte trotz Unterzahl nach Rot für Simon Mohr (25.) Einbahnstraßenfußball in Richtung Gästetor. Der beste SVB-II-Akteur Torwart Florian Raia hielt bis zur Pause die Null für sein Team. Doch nach dem Wechsel konnten die Platzherren die sich bietenden Chancen in Tore ummünzen. Tore: 1:0, 3:0 Simon Laubheimer (48., 55.), 2:0 Samuel Mohr (50.), 4:0 Philip Fehnle (83.), 5:0 Florian Laubheimer (89.). Bes. Vork.: Raia hält FE von Samuel Mohr (43.). Der Schiedsrichter nahm einen FE (87.) wieder zurück, nachdem SGM-Spieler Philip Fehnle zu ihm kam und sagte, nicht gefoult worden zu sein. Res.: 2:6.