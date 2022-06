Fußball-Kreisliga B II: Gipfeltreffen bringt die Entscheidung

Die Titelentscheidung in der Fußball-Kreisliga B II Riß fällt erst am letzten Spieltag. Im direkten Duell treffen dann am Samstag in Aitrach der Tabellenführer die SGM Tannheim/Aitrach und der einen Punkt zurückliegende Verfolger FV Rot im direkten Duell aufeinander.

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III – SGM Tannheim/Aitrach. Abgesagt wegen Spielermangels bei der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III. Die Paarung wird mit 3:0 für die SGM Tannheim/Aitrach gewertet.

FV Rot – SGM Rot/Haslach II 6:0 (3:0). Der FV Rot legte den Grundstein zum ungefährdeten Sieg in einer einseitigen Begegnung bereits durch einen Doppelschlag in der Anfangsphase. Danach ließ der Tabellenzweite nichts mehr anbrennen und das 6:0-Endergebnis spiegelt den Leistungsunterschied auch deutlich wider. Tore: 1:0, 4:0 Nico Miller (2., 53.), 2:0, 3:0, 6:0 Alexander Thanner (12., 36., 74./FE), 5:0 Timo Dürr (68.).

SV Baustetten II – SGM Reinstetten/Hürbel 2:4 (1:3). Der SVB II kam im ersten Durchgang nicht richtig in Tritt und konnte sich bei ihrem Torwart Max Maier bedanken, der weitere Gegentreffer verhinderte. Nach dem Wechsel bot die Heimelf dem Tabellennachbarn Paroli, doch der Zwei-Tore-Abstand galt auch beim Abpfiff. Tore: 0:1 Philip Hess (3.), 0:2, 1:4 Kevin Schafitel (7., 65.), 0:3 Gabriel Haas (23.), 1:3 Simon Kesete (45.), 2:4 Novak Babic (79.). Res.: Abgesagt wegen Spielermangels beim SVB II, 3:0-Wertung zugunsten der SGM.

SF Schwendi II – FC Inter Laupheim 1:4 (1:1). Die ersatzgeschwächten SFS II konnten nur bis Pause dagegenhalten. In der zweiten Hälfte entschied der spielerisch bessere Gast das Aufeinandertreffen zweier zuvor punktgleicher Teams zu seinen Gunsten. Tore: 1:0 Jonathan Pfaum (9.), 1:1, 1:3 Ous Tamba (28., 75.), 1:2 Fatih Yigin (58.), 1:4 Ilker Sakarya (89.). Res.: 3:5.

TSG Achstetten II – SGM Sießen/Wain 2:1 (2:0). Dank einer kämpferisch starken Leistung gingen die drei Punkte an die TSG II. Der Gast war zwar über weite Strecken optisch überlegen, doch in Strafraumnähe strahlte er kaum Torgefahr aus. Tore: 1:0, 2:0 Daniel Piller (4., 20.) 2:1 Pascal Guter (70.).

SV Rissegg – SV Fischbach 1:1 (1:0). Der SVR legte einen Blitzstart hin, doch der Gast zeigte sich nicht geschockt. Im weiteren Verlauf übernahm der SVF die Initiative, doch ein Mal Aluminium und mehrfach SVR-Torwart Tobias Mayer verhinderten zunächst den eigentlich gerechten Ausgleich. Erst in der Schlussphase wurde der Auftritt der kombinationssicheren Gäste mit wenigstens noch einem Zähler belohnt. Tore: 1:0 Michael Schuhwerk (1.), 1:1 Michael Gnann (85.).