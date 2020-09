Fußball, Kreisliga A II: Favoriten tun sich schwer

Die favorisierten Teams aus Achstetten und Burgrieden haben sich zum Auftakt in der Fußball-Kreisliga A II schwergetan. Dennoch siegte Achstetten beim SV Sulmetingen II und der SV Burgrieden bei der SG Altheim/Schemmerberg. Besser machte es die SGM Alberweiler/Aßmannshardt, die mit ihrem 4:1-Sieg gegen den SV Äpfingen keine Zweifel aufkommen ließ.

SV Sulmetingen II – TSG Achstetten 0:2 (0:0). In der ersten Hälfte konnte die Heimelf gut mithalten und beide Mannschaften hatten mehrfach die Chance zur Führung. In der zweiten Halbzeit setzte sich der Favorit zunehmend durch und ging in der 51. Minute durch Benjamin Speidel in Führung, der eine Kopfballvorlage von Lukas Schick über die Linie drückte. Für den SVS vergab Robin Dehler aus kurzer Entfernung (60.), ehe Tobias Osswald ein Missverständnis in der SVS-Abwehr zum vorentscheidenden 0:2 nutzte (69.).

SGM Alberweiler/Aßmannshardt – SV Äpfingen 4:1 (3:0). Die SGM ließ in der ersten Halbzeit Ball und Gegner laufen und sorgte mit ihren drei Toren schon für eine gewisse Vorentscheidung. Nach dem Anschlusstreffer kamen die Gäste etwas besser ins Spiel, aber mit dem 4:1 (80.) war die Partie zugunsten der Gastgeber gelaufen. Tore: 1:0 Marcel Siegler (15.), 2:0, 3:0 Matthias Hertenberger (20., 23.), 3:1 Julian Fischbach (61.), 4:1 Robin Mohr (80.). Res.: 0:1.

SV Mietingen II – SG Mettenberg 2:3 (2:1). Die Heimelf fand besser ins Spiel und ging in der 20. Minute in Führung. Danach bestimmten die Gäste die Partie. Trotzdem konnte der SVM mit einer schmeichelhaften Führung in die Pause gehen. Nach dem Mettenberger Führungstor (65.) warf Mietingen alles nach vorne, aber trotz guter Tormöglichkeiten blieb der inzwischen verdiente Ausgleich versagt. Tore: 1:0 Björn Demuth (20.), 1:1 Simon Fischer (24.), 2:1 Tobias Steinle (33.), 2:2 Vincenzo Galvano (61.), 2:3 Tobias Guggenmoser (65.).

SG Altheim/Schemmerberg – SV Burgrieden 0:1 (0:0). Ein umkämpftes Spiel sahen die Zuschauer in Altheim. Burgrieden war in der ersten Halbzeit zwar häufiger in Ballbesitz, aber große Tormöglichkeiten sprangen nicht heraus. In der 52. Minute gelang Gästespieler Robyn Kröner das Tor des Tages. Die SG Altheim/Schemmerberg verschoss in der 73. Minute einen Foulelfmeter. Res.: 1:5.

SF Bronnen – SGM Laupertshausen/Maselheim 0:5 (0:2). In der ersten Halbzeit bestraften die Gäste die Platzherren konsequent und gingen mit einer verdienten 2:0-Führung im Rücken in die Pause. Im zweiten Durchgang ließ die SGM nichts mehr anbrennen. Tore: 0:1, 0:2, 0:4 Daniel Reh (19., 26., 71.), 0:2, 0:5 Christian Jörg (66., 85.). Res.: 1:0.

SC Schönebürg – TSV Wain 3:1 (2:0). Der SCS war im ersten Durchgang überlegen und konnte hochverdient mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen. Nach dem Anschlusstreffer (50.) kamen die Gäste besser ins Spiel, doch ein weiterer Torerfolg blieb ihnen versagt. Tore: 1:0, 3:0 Tobias Hochdorfer (6., 48.), 2:0 Philipp Auer (22.), 3:1 Sven Biberacher (50.).

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren – SGM Schemmerhofen II 0:3 (0:0). Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, wobei das Gästeteam etwas aggressiver war. Nach der Gästeführung öffneten die Platzherren ihre Deckung und wurden von der SGM ausgekontert. Tore: 0:1 Marcel Walter (57.), 0:2 Marco Eh (70.), 0:3 Jochen Scheu (85.). Res.: 2:6.