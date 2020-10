Fußball, Kreisliga A I: Spitzentrio mit Siegen

Der FC Bellamont hat in der Fußball-Kreisliga A I knapp gegen Erlenmoos/Ochsenhausen gewonnen und die Tabellenführung verteidigt. Ummendorf fegte Wacker Biberach mit 5:0 vom Platz. Das Illertalderby zwischen Kirchdorf und Erolzheim endete 1:1. Stafflangen ließ Schlusslicht Ellwangen keine Chance.

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen I – FC Bellamont 1:2 (0:1). Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der zwölften Minute in Führung. Bis zum Pausenpfiff entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Spielanteile über weite Strecken verteilt. Nach dem zweiten Bellamonter Tor spielte nur noch die SGM, die einem verdienten Remis sehr nahe war. Tore: 0:1 Uwe Martin (12. FE), 0:2 Raphael Zwerger (78.), 1:2 Marcel Schad (83.). Bes. Vork.: Die SGM verschießt in der 87. Minute einen Foulelfmeter.

SV Ellwangen – SV Stafflangen 1:5 (0:1). Ellwangen fand besser ins Spiel, vergaß aber das Toreschießen. Danach übernahmen die Gäste das Kommando und die Platzherren brachen auseinander. Der Sieg des SV Stafflangen geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Tore: 0:1 Oliver Straub (35.), 0:2 Manuel Lamp (58.), 1:2 Felix Guler (59.), 1:3 Julian Aßfalg (76.), 1:4, 1:5 Kevin Hinz (79., 90.). Res.: 3:2.

SV Kirchdorf – SV Erolzheim 1:1 (1:0). Kirchdorf tat sich zunächst schwer. In der 32. Minute gelang jedoch SVK-Spieler Andreas Zeh die 1:0-Führung. Die Gastgeber hatten mehrfach die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. So kam es, wie es kommen musste, Gästespieler Markus Högerle gelang in der 87. Minute der Treffer zum 1:1-Ausgleich. Das Ergebnis ist für Kirchdorf enttäuschend, für den SV Erolzheim glücklich. Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für SVK-Spieler Patrik Knopf (90.). Res.: 4:1.

SV Winterstettenstadt – SGM Rot/Haslach 2:0 (0:0). In einem hochklassigen Kreisliga-A -piel mussten sich die Platzherren den Sieg gegen einen gut mitspielenden Gegner hart erarbeiten. Beide Teams schenkten sich nichts und das Spiel war fast bis zum Schlusspfiff völlig offen. Tore: 1:0 Lukas Bauer (57.), 2:0 Andres Ruß (87.). Res.: 5:2.

TSV Ummendorf – FC Wacker Biberach 5:0 (3:0). Der TSV Ummendorf zeigte seine bisher beste Saisonleistung. Der Gastgeber machte drei schnelle Tore und bog somit frühzeitig auf die Siegerstraße ein. Der FC Wacker Biberach hatte durchaus auch Tormöglichkeiten, aber im Abschluss agierte er unglücklich. Mit dem vierten Ummendorfer Tor gleich nach der Halbzeitpause war die Partie endgültig gelaufen. Tore: 1:0, 3:0, 4:0 Andreas Wonschick (3., 22., 47.), 2:0 Matthias Hatzing (10.), 5:0 Eric Sommer (72.). Res.: 5:1.

SGM Muttensweiler/Hochdorf – SV Dettingen II 4:0 (0:0). Die SGM machte von Beginn an viel Druck, ohne jedoch zum Torerfolg zu kommen. Gegen Ende der ersten Halbzeit konnte sich das Gästeteam befreien und das Spiel offengestalten. In der zweiten Halbzeit spielten aber nur noch die Gastgeber und kamen am Ende zu einem auch in dieser Höhe verdienten Heimerfolg. Tore: 1:0 Nico Siegler (64.), 2:0 Patrick Ruß (66.), 3:0 Fabian Angele (73.), 4:0 Alexander Thyroff (FE im Nachschuss, 92.).

FV Biberach II – LJG Unterschwarzach 3:1 (2:0). Die Gastgeber spielten eine gute erste Halbzeit und ließen Ball und Gegner laufen. Die 2:0-Pausenführung war verdient. Nach dem Wechsel kam die LJG besser ins Spiel und belohnte sich mit dem Anschlusstreffer. Danach schalteten die Platzherren wieder einen Gang höher und machten mit dem dritten Tor alles klar. Tore: 1:0, 2:0 Andrej Walter (1., 35.), 2:1 Joachim Welte (75.), 3:1 Serhat Akbulut (83.).