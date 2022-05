Fußball-Bezirkspokal: Endspielorte stehen fest

Das Lotto-Bezirkspokal-Finale der Herren zwischen dem Bezirksligisten SV Reinstetten und dem A-Ligisten SV Burgrieden findet am Donnerstag, 26. Mai, um 17 Uhr auf dem Sportgelände des SV Mietingen statt. Das teilt Christian Beth, Spielleiter Bezirkspokal, in einer Pressemeldung mit.

Als Vorspiel findet das Finale der A-Junioren um 14 Uhr statt. Hier werden die Finalisten am Mittwoch, 11. Mai, zwischen der SGM Eberhardzell und der SGM Ochsenhausen und am Dienstag, 17. Mai, zwischen der SGM Gutenzell und der SGM Warthausen ermittelt. Anstoß ist jeweils um 18.30 Uhr. Gastgeber des Frauen-Endspiels zwischen dem TSV Warthausen und SV Alberweiler II findet am Mittwoch, 25. Mai, um 18 Uhr ist der SV Baltringen.