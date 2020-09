Fußball-Bezirksliga Riß: Wechsel in der Sommerpause 2020/21

Da hat eine Passantin in Baindt nicht schlecht gestaunt, als sie am Montag an einer Kreuzung in Baindt von einem Tatort-Kommissar nach dem Weg ins Gewerbegebiet Mehlis gefragt wurde. Am Steuer saß Richy Müller, besser bekannt als Kommissar Thorsten Lannert aus dem Stuttgarter Tatort. Er hat sich bei Reven Europe in Baindt ein Rennrad gekauft und es direkt bei der Firma abgeholt.

„Richy und ich sind seit drei Jahren sehr gut befreundet“, sagt Achim Spahlinger, der Geschäftsführer von Reven Europe.