Fusion-Jazz lockt viele Besucher in den Jazzkeller

Der Auftritt der Jazzrock-Band „B3“ aus Berlin – zu Recht von der Band selbst als „Finest Fusion“ angekündigt – hat am Freitag für einen vollen Jazzkeller gesorgt. Die meist eingängige Mischung aus Rock und Jazz mit Einflüssen aus Soul, Funk und Blues wurde angereichert durch Soli von Andreas Hommelsheim an Hammond-Orgel und Keyboards und Ron Spielman an der E-Gitarre. Darüber hinaus wurde sie von der Rhythmussektion mit Christian Krauss am Bass und Lutz Halfter an den Drums angetrieben.

Die Instrumentalstücke stammten überwiegend von dem als Filmmusikproduzent erfolgreichen Andreas Hommelsheim, der in seinen Ansagen auch den Anstoß zu Traumreisen, beispielsweise an den Strand von Kolumbien oder zu Kamelkarawanen in der Wüste, lieferte. Auch Szenen seiner ersten Ehejahre wurden musikalisch umgesetzt.

Begeistert waren am Ende sowohl das Jazzclub-Stammpublikum als auch viele Musikliebhaber, die man sonst eher bei Rockkonzerten antrifft und die den Weg in den Jazzkeller teilweise wohl zum ersten Mal gefunden haben.