Funky Kidz siegen beim Internationalen Allgäu-Schwaben-Battle

Die Biberacher Breakdance-Gruppe Funky Kidz haben kürzlich beim 8. Internationalen Allgäu-Schwaben-Battle gewonnen. Breakdancer und Crews aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz trafen sich in Kempten, um in den Altersklassen Kids (bis 16 Jahre) und Erwachsene (ab 17 Jahre) den besten Tänzer des Tages zu ermitteln. Dean Neumann von den Funky Kidz, dessen Tänzername „B-Boy Grenade“ ist, erreichte den ersten Platz bei den Kids. Der Zwölfjährige setzte sich am Ende in drei K.-o.-Runden durch. Auch Jan Dielenz von den Funky Kidz, der bis ins Halbfinale kam, war dies der erste große Erfolg bei einem Battle und eine unglaubliche Erfahrung für den Zehnjährigen, hätte er dies doch nie so erwartet. Freudentränen gab es daher am Ende nicht nur bei den mitgereisten Eltern. Die Großen schafften es bis ins Viertelfinale, wo sie sich – wenn auch nur sehr knapp – geschlagen geben mussten. Die gezeigten Leistungen bestätigen die Anstrengungen im Training und machten bei allen Lust auf mehr. Mehr Infos gibt es unter www.funkykids.org.