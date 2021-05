Funky Kidz laden zum digitalen Tanztraining ein

Die Biberacher Streetdancegruppe Funky Kidz von Jugend Aktiv will aktiv gegen den Corona-Blues werden und bietet deshalb im Mai und Juni für alle Kinder und Jugendlichen, die mal in Hip-Hop beziehungsweise Streetdance reinschnuppern wollen ein offenes digitales Training an. Es entstehen keine Kosten und es ist keine Anmeldung erforderlich. Eine Übersicht zu den verschiedenen Trainings, Altersklassen und Tanzstilen finden Interessierte auf der Homepage der Funky Kidz unter www.funkykidz.org. Sollte sich die Corona-Lage verbessern wird auch wieder analoges Training angeboten, an dem dann auch teilgenommen werden kann. Anschließend besteht dann die Möglichkeit sich regulär anzumelden.