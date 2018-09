Funky Kidz feiern ihren 20. Geburtstag

Die Biberacher Streetdance-Gruppe Funky Kidz feiert dieses Wochenende ihr 20-jähriges Bestehen. Zum „Get Funky“-Wochenende sind alle Interessierten ins Jugendhaus 9teen in die Breslaustraße eingeladen. Zum sogenannten Battle kommen Tänzer aus ganz Deutschland nach Biberach und messen sich in den Bereichen Breakdance und Locking. Auch für die Jüngeren gibt es einen Breakdance-Wettbewerb. Die Funky Kidz erwarten außerdem Gäste aus Slowenien, Ungarn, Schweden, Österreich, der Schweiz, Holland, Italien, Norwegen, Russland und sogar aus den USA.

Einer, für den die 20 Jahre fast wie im Flug vergangen sind, ist Andreas Schröder. Der 46-jährige Biberacher gründete die Funky Kidz im Jahr 1998 als Nachwuchs für die Streetdance-Gruppe Too Funky. Die Gruppe startete damals mit fünf Teilnehmern und einmal Training pro Woche, mittlerweile kann fast täglich trainiert werden und die Funky Kidz bestehen aus rund 150 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

„20 Jahre, das ist wirklich abgefahren“, sagt Andreas Schröder, den man in Tänzerkreisen unter dem Namen Chief-Rocka kennt. „Ich bin so mega stolz auf alle, dass wir so ein tolles Team sind und die Gruppe sich so etabliert hat.“ Vor rund zwei Jahren hat er die Gesamtverantwortung im Bereich Tanz an Nico Zimmermann abgegeben. „Es war einfach an der Zeit, das jemand jüngeres in meine Fußstapfen tritt.“

Nico Zimmermann ist Tänzer aus Leidenschaft, mit zehn Jahren hat er bei den Funky Kidz angefangen: „Tanzen ist mein Lifestyle, alles in meinem Leben dreht sich ums Tanzen“, sagt der 21-jährige Biberacher. „Es gibt einfach nichts Schöneres, als Energie über die Musik aufzunehmen und über den Körper auszuleben.“ Das alles will er an andere weitergeben: „Ich habe durchs Tanzen meinen eigenen Weg gefunden, das hat mir supergutgetan.“

Die Funky Kidz sind ein Angebot des Biberacher Vereins Jugend Aktiv. Mittlerweile werden 19 Kurse pro Woche in den verschiedenen Tanzstilen angeboten. Es gibt Breakdance, Hip-Hop, Locking, Popping, House und Dancehall. Neu sind die Einsteigerkurse für Anfänger. „Wir haben die Kurse ein bisschen verändert“, sagt Nico Zimmermann. „Es sollen auch wirkliche Anfänger die Möglichkeit haben, bei uns Tanzen zu lernen. Da ist die Hemmschwelle oft groß, deshalb haben wir die Kurse aufgeteilt.“ Es sei nie zu spät, mit dem Tanzen anzufangen.