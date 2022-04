Funky Kidz an der Sprachheilschule Biberach

An der Sprachheilschule der Zieglerschen in Biberach wird Hip-Hop getanzt. Die Trainerin der Funky Kidz von Jugend Aktiv, Claudia Bordoni, ist einmal in der Woche an der Schule und vermittelt den Kindern erste Erfahrungen mit dem Tanzen.

Claudia Bordoni von Jugend Aktiv ist eine erfahrene Tanzpädagogin. Darum ist es nicht nur Hip-Hop, den sie anbietet. Sie setzt in ihrem Unterricht mit den Kindern die spezielle Methode „Brain Compatible Dance Education“ (BCDE) ein. Diese basiert auf dem Verständnis der Gehirnfunktionen und ihrer Beziehung zu Bewegung und Lernen.

Der Tanzunterricht an der Sprachheilschule Biberach startet mit einem bestimmten Set an BCDE-Übungen, einem „Warm-up“. So werden Körper und Gehirn auf die nachfolgende Aktivität vorbereitet. Sprich: Danach fällt es den Kindern leicht, weitere Tanzschritte zu erlernen oder sie gehen konzentriert in den weiteren Unterricht.

„Mir gefällt die Hip-Hop AG so richtig gut“, sagt ein Schüler. „Es ist cool. Claudia hat das super gemacht.“ Eine weitere Schülerin fügt stolz hinzu: „Jetzt können wir gut tanzen!“ Und so hat sich der Erfolg bereits herumgesprochen. Weitere Schulen fragen bei Jugend Aktiv nach einer Kooperation an. Und die Leiterin der Sprachheilschule Biberach freut sich, dass das Bewegungsangebot der Schule neben Sport, Rhythmik, Wald-AG, Reflextherapie, Yoga und Reiten, nun auch noch Hip-Hop miteinschließt.

Funky Kidz wendet die BCDE-Methode auch bei seinem außerschulischen Angebot an. So hat jeder die Möglichkeit, in der Freizeit beim Funky Kidz Training einzusteigen. Dort werden derzeit neue Trainerinnen und Trainer ausgebildet und Jugend Aktiv hofft, nach den Sommerferien verstärkt Kurse anbieten zu können