Funky Kids laden alle zum „Dance Prix“ ein

Zehn talentierte Hip-Hop- und Streetdance-Gruppen aus ganz Deutschland und sogar aus Österreich werden am Samstag, 1. Februar, beim „Dance Prix“ in der Biberacher Stadthalle gegeneinander antreten. In kleinen Videos mussten sie sich bereits im Vorfeld bewerben und sich vor einer Jury beweisen. „Die zehn, die jetzt kommen, sind wirklich der Hammer“, sagt Natalie Molker von den Funky Kids. Gemeinsam mit Sebnem Piotti, Andreas Schröder, Jugend Aktiv und der Stadt Biberach hat sie die große Tanzveranstaltung organisiert. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass bis jetzt alles so gut geklappt hat und wir die Unterstützung von der Stadt bekommen haben“, sagt die 33-Jährige. „Das wird wirklich etwas Besonderes und Einmaliges in Biberach.“

Der Eintritt zum „Dance Prix“ am Samstag ist frei. Los geht es schon um 14 Uhr, die Aftershowparty ist um 18.30 Uhr in der Kulturhalle Abdera. „Wir wollen vor allem, dass viele Jugendliche kommen können und es nicht am nötigen Kleingeld scheitert“, sagt Sebnem Piotti. „Vielleicht bekommen ja dann auch einige Lust, bei den Funky Kids mitzutanzen.“ Die 42-Jährige tanzt bereits seit vier Jahren bei den Funky Kids genauso wie ihr zehnjähriger Sohn Jonny. „Der kann es kaum erwarten, die vielen professionellen Tänzer auf der Bühne zu sehen.“

Hoffen auf Wiederholung

Natalie Molker freut sich besonders auf die Gruppe „Kera-Amika“ aus Ellwangen: „Die sind richtig gut und auch schon aus dem Fernsehen bekannt.“ Sebnem Piotti beschreit das Ganze dann so: „Da kommt die Crème de la Cème nach Biberach.“

Die Tänzer der Funky Kids erhoffen sich natürlich eine jährliche Wiederholung der Veranstaltung. „Wenn alles gut läuft, könnte sich das die Stadt auch vorstellen“, sagt Natalie Molker und wünscht sich: „Es sollte ganz fest im Kulturkalender verankert sein.“ Doch bis es soweit ist, gibt es noch einiges zu tun. Jetzt sind aber alle ganz heiß auf den ersten „Dance Prix“ in der Stadthalle.