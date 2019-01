Fundsachen werden wieder versteigert

Die erste Fundsachenversteigerung der Stadt Biberach in diesem Jahr findet am Freitag, 1. Februar, von 14 Uhr an im Sennhofsaal statt.

Saalöffnung ist um 13.45 Uhr, damit die zur Versteigerung stehenden Fundgegenstände besichtigt werden können. Fahrräder, Schmuck, Uhren, Taschen, Kleidung, Schirme und anderes mehr wurden beim Fundbüro abgegeben und von den Verlierern der Sachen bisher nicht abgeholt. Da die Verlierer mit Fristablauf auf ihr Eigentum verzichtet haben, werden die Fundgegenstände gegen Barzahlung versteigert.

Das Fundbüro befindet sich im Bürgeramt im Rathaus. Der Sennhofsaal befindet sich in der Sennhofgasse 4 in Biberach.