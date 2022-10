Der Semesterschwerpunkt „Füreinander da sein… erfüllter leben“ durchzieht das Kursangebot des neuen Programms der Evangelischen Familien-Bildungsstätte (FBS). In vielfältigen Angeboten durch alle Fachbereiche und für alle Generationen will die FBS Impulse und Anregungen geben, wie sinnhaft es sein kann, solidarisch zu handeln und das soziale und gesellschaftliche Miteinander verantwortungsvoll zu unterstützen. Alle Angebote und Kurse sind unter www.fbs-biberach.de zu finden oder direkt über den QR-Code auf dem aktuellen Informationsflyer zum Jahresprogramm, der einen direkt zum gewünschten Fachbereich führt – ganz einfach über das Handy.

„Füreinander da sein… erfüllter leben“ – Ausgrenzung, Rassismus, Missbrauch, Gewalt und Krieg sind zerstörerische Kräft. Auch die Pandemie hat die Gesellschaft weiter gespalten. Umso wichtiger wird es, auf ein respektvolles Miteinander zu achten. Jede Familie und jede Gesellschaft brauchen Menschen, die füreinander einstehen und bereit sind, das Heute und unsere Zukunft gemeinsam lebenswert zu gestalten. In verschiedensten Kooperationsprojekten beteiligt sich die FBS an diesem Prozess. „Unsere Würde tanzt“ ist Titel und Thema einer Ausstellung mit Begleitprogramm im Kooperationsverbund. Auch die seelische Gesundheit wird mit Kooperationspartnern der Biberacher Tage für seelische Gesundheit in den Blick genommen. Gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, gibt Menschen oft das Gefühl, sinnerfüllter zu leben. Mit Sinn und nachhaltigem Leben geben Menschen der Zukunft ein Gesicht: Hoffnung.

In Seminaren, Kreativkursen, Tanz- und Gesundheitsangeboten der FBS gibt es viele Möglichkeiten, sich zu stärken und persönliche Kontakte zu knüpfen.

Die FBS hat zudem ein Angebot für junge Familien und bietet unterschiedlichste Gruppenangebote für Eltern mit kleinen Kindern und Babys. Von PEKiP, über Spiel-Raum für Bewegung, Montessori-Pädagogisch orientierten Kursen und zahlreichen anderen Eltern-Kind-Gruppen. In pädagogischen Vorträgen erfahren Eltern Unterstützung und Orientierung in ihren Erziehungsfragen und der Alltagsgestaltung: „Kinder fordern heraus: Sie brauchen Regeln, Grenzen und logische Folgen“, „Familienfeste feiern mit Kindern nach Trennung“, „Oh, Trotz lass nach!“, „Mein Kind schläft durch“ oder „Keine Angst vor Babytränen“. Darüber hinaus bietet die FBS Intensivangebote für Familien in besonderen Lebenslagen – z.B. für Mehrlingsfamilien, für Eltern mit einem chronisch kranken, entwicklungsverzögerten oder behinderten Kind und für Trauerfamilien.

Kooperation und Vernetzung gehören zum Profil der Familien-Bildungsstätte. Die FBS ist in Trägerschaft der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Biberach und kooperiert mit Kirchengemeinden und ökumenischen Projekten und unterstützt den Kooperationsverbund der Biberacher Tage für seelische Gesundheit. Gemeinsam mit der Lokalen Agenda der Stadt Biberach setzt sich die FBS für mehr Geschlechtergerechtigkeit ein. Im Inklusionsprojekt „Mittendr!n“ beteiligt sich die FBS aktiv, damit Menschen mit Behinderung immer mehr teilhaben können. Die Familien-Bildungsstätte ist Mitglied im Lokalen Bündnis Familie Biberach.