Für Tanzball sind noch Plätze frei für Kurzentschlossene

Für den festlichen Tanzball der Tanzabteilung Rißegg am Samstag, 26. November, in der Turn- und Festhalle Rißegg ist noch eine begrenzte Anzahl an Tischplätzen verfügbar. Diese können beim Vorstand der Tanzabteilung über die E-Mail-Adresse vorstand@tanzabteilung-rissegg.de reserviert werden. Der Kartenpreis beträgt 20 Euro (inklusive eines Begrüßungsgetränks). Weiter besteht auch die Möglichkeit, am Ballabend selbst ab 19 Uhr Karten an der Abendkasse zu erwerben. Für alle Freunde des Tanzen, vornehmlich in den Standard- und Lateintänzen, bietet der Ballabend erstmals nach der zweijährigen Zwangspause eine Gelegenheit, zu den Klängen der Tanz- und Party-Band „In Emotion“ aus Maselheim das Tanzbein zu schwingen. Außerdem tritt das TSA-Paar Andrea und Arno Kalkuhl aus der Turnierklasse Sen. III auf, das kürzlich einen respektablen Platz bei den Weltmeisterschaften in Rotterdam belegte. Das Paar bringt eine Showeinlage in den Standardtänzen aufs Parkett.