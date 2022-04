Für eine gesunde Durchblutung

Seit Januar dieses Jahres hat die Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie des Sana Klinikums Landkreis Biberach mit Dr. Max Thiemann einen neuen Chefarzt, der mit seinem Team die wohnortnahe gefäßchirurgische Patientenversorgung sicherstellen will. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Hauses hervor. Ausgeweitet soll das Angebot nun durch eine ambulante Sprechstunde werden.

In der Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie im Biberacher Zentralklinikum könne ab sofort dienstags von 12 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr so eine noch engere Verzahnung von ambulanter und stationärer Patientenversorgung sichergestellt werden, sagt die Klinikleitung.

Im Rahmen der ambulanten Sprechstunde werden unter anderem Untersuchungen zur Abklärung von arteriellen und venösen Durchblutungsstörungen der Beine durchgeführt. Dazu gehört neben Krampfadern auch die sogenannte Schaufensterkrankheit (pAVK). Darüber hinaus werden Untersuchungen der Halsschlagader zur Identifikation von Verengungen und damit verbunden zur Vorbeugung von Schlaganfällen durchgeführt. Im Rahmen eines Aneurysmascreenings können Ausbuchtungen der Bauchschlagader außerdem erkannt werden, bevor sie gefährlich werden. Diese Untersuchung gehört seit einigen Jahren für Männer ab 65 Jahren einmalig zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen.

Für Max Thiemann sei die Ausweitung des Angebots im ambulanten Sektor ein wichtiger Schritt, heißt es in der Mitteilung. Darin sagt Thiemann selbst: „Wir haben so die Möglichkeit, Patientinnen und Patienten schon im Rahmen der Vorsorge bei uns im Klinikum zu sehen. Eventuelle Gefäßerkrankungen können so idealerweise in einem frühzeitigen Stadium diagnostiziert und behandelt werden.“

Terminvergabe sowie weitere Informationen unter der Telefonnummer 07351 / 55 77 00.