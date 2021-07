„Für ein richtiges Studentenleben nach Biberach ziehen“

Welche Inhalte werden im Studiengang vermittelt? Wie sind die Professoren? Wie finde ich eine Wohnung oder WG? Das sind Fragen, die sich Studieninteressierte stellen. An der Hochschule Biberach stehen die sogenannten Study-Scouts das ganze Jahr über für Fragen rund um das Studium und das Leben in Biberach zur Verfügung.

Mia Huber studiert seit dem Sommersemester 2019 an der Hochschule Biberach Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Bau und Immobilien. Sie habe sich damals wegen der einzigartigen Verbindung von Technik, Wirtschaft und Recht, verbunden mit dem familiären Umfeld der Hochschule, für den Studiengang entschieden, erzählt sie. Vor allem der Praxisbezug, die Kontakte zur Wirtschaft und die Möglichkeit, während des Studiums im Ausland zu studieren oder sogar das Praxissemester abzuleisten, begeistern sie an der HBC.

Lena Lisowski mag an der Hochschule Biberach vor allem das familiäre Umfeld. In ihrem Studiengang Energie-Ingenieurwesen finden die Vorlesungen in kleinen Gruppen statt, was, wie sie berichtet, für eine angenehme Lernatmosphäre sorge, die auch abwechslungsreiche und interessante Diskussionen entstehen lasse. Außerdem schätzt sie den Praxisbezug, der durch die vielen Energie-Labore zustande kommt und einen Einblick ins spätere Berufsleben gewährt. Ihr wichtigster Tipp für Erstsemester: „Für ein richtiges Studentenleben sollten die Studierenden nach Biberach ziehen und nicht hin und her pendeln.“ Ansonsten verpasse man viele schöne Momente.