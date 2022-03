Für diese Biberacher Schulen entschieden sich 570 Viertklässler

Mit 570 Schülerinnen und Schüler können die weiterführenden Schulen in Biberach im kommenden Schuljahr für ihre fünften Klassen planen. Das sind sieben Schüler weniger als zum gleichen Zeitpunkt des vergangenen Jahres und sogar 37 Schüler weniger als vor zwei Jahren. Auch die drei größten Biberacher Schulen verzeichnen einen leichten Rückgang bei den Anmeldezahlen.

Mit 150 Anmeldungen liege man im langjährigen Durchschnitt, das sei in Ordnung, sagt Marcus Pfab, Schulleiter der Dollinger-Realschule. Die Schule verzeichnet im zweiten Jahr in Folge einen Rückgang um fünf Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr. Pfab freut vor allem, dass im neuen Schuljahr zwei bilinguale Klassen gebildet werden können. Derzeit wird eine fünfte Klasse bilingual unterrichtet. Erstmals verfügt die „Dolli“ nach den Sommerferien über eine Theaterklasse. „Das Projekt war schon länger in Planung“, berichtet Pfab. In dieses neue „musische Angebot“ wird auch die Bläserklasse integriert, die in der Vergangenheit noch eine eigenständige Klassengemeinschaft bildete. Bereits im vergangenen Jahr reichten die Anmeldungen für die Bläserklasse nicht aus, sodass eine gemischte Klasse gebildet werden musste. Drei Regelklassen vervollständigen die zukünftige fünfte Jahrgangsstufe. Pfab schätzt den Anteil der Schüler mit Gymnasial-Empfehlung wie in den Vorjahren auf rund 30 Prozent.

Das Wieland-Gymnasium bewegt sich bei den Anmeldungen weiter auf hohem Niveau. 137 Anmeldungen bedeuten zwar vier weniger als im Vorjahr, aber den zweitbesten Wert seit 2002. Dementsprechend ist Schulleiter Ralph Lange auch dieses Jahr „sehr zufrieden“ mit den Anmeldungen. Vorbehaltlich der Entscheidung des Regierungspräsidiums Tübingen rechnet Lange wieder mit einem fünfzügigen Jahrgang. Nur wenige Schüler ohne Gymnasial-Empfehlung registrierte der WG-Schulleiter in diesem Jahr. Eine fehlende Empfehlung sei grundsätzlich kein Problem, versichert Lange und weist darauf hin, dass das auch nicht immer die Schüler seien, die im Laufe der Jahre die Schulform wechselten. Acht Progymnasiasten entschieden sich zudem für die Oberstufe des Wieland-Gymnasiums. Die geringe Zahl führt der WG-Schulleiter unter anderem auf die kleine, nur zwölf Schüler starke Abschlussklasse des Progymnasiums in Bad Schussenried zurück.

Am Pestalozzi-Gymnasium werden nach aktuellem Stand im neuen Schuljahr drei Klassen à 27 Schüler gebildet. Insgesamt 81 Anmeldungen bedeuten einen leichten Rückgang um drei Schüler, noch vor zwei Jahren verzeichnete man mit 109 Schülern die höchste Anmeldezahl der vergangenen Jahre. „Nicht geholfen“ habe bei der Schulwahl die öffentliche Diskussion über die verschobene Schulsanierung, weiß Schulleiter Peter Junginger aus Rückmeldungen vieler Eltern. Auch das bilinguale Angebot und das Musikprofil büßten an Zugkraft ein. 14 Schülerinnen und Schüler erhalten ihren bilingualen Unterricht in einer gemischten Klasse, bei der lediglich der Englischunterricht getrennt stattfindet. Im vergangenen Jahr starteten 28 Schüler in eine eigene bilinguale Klasse. Das Musikprofil wählten dieses Mal 15 Schüler und damit drei mehr als vor einem Jahr, aber deutlich weniger als vor zwei Jahren, als es noch 32 waren. Derweil wollen zehn Progymnasiasten ihr Abitur am PG bauen.

Die Mali-Gemeinschaftsschule verzeichnet jedes Jahr einige Nachzügler. So konnten in den beiden vergangenen Jahren nach zunächst jeweils 21 Anmeldungen noch zwei Lerngruppen aus 32 beziehungsweise 29 Schülern gebildet werden. Nach bisher 16 Anmeldungen plant Schulleiterin Stefanie Maier-Stützle aktuell nur mit einer Lerngruppe.

Das Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Rißegg verbucht das dritte Jahr in Folge eine höhere Schülerzahl und nähert sich mit 158 neuen Schülern dem Topwert aus dem Jahr 2018 an, als man 167 Schüler begrüßen konnte. Die private katholische Bildungseinrichtung ist traditionell zweizügig mit einem Limit von 28 Schülern pro Klasse. Am größten war die Nachfrage erneut an der Realschule. Wie Schulleiter Markus Holzschuh berichtet, bewarben sich 76 Schüler. Davon erhielten 57 Schüler eine Zusage. „Die Realschule wird geschätzt“, stellt Holzschuh fest und verweist auf viele Ehemalige, die ihre Kinder an der Schule anmelden. Grund- und Werkrealschulrektorin Alexandra Gaiser erwartet im kommenden Schuljahr sogar 58 Kinder und damit acht mehr als im vergangenen Jahr. Zwei oder drei weiteren Eltern habe sie absagen müssen. Die hohe Schülerzahl erklärt Gaiser mit den vielen Anmeldungen aus der eigenen Grundschule. Derweil verzeichnet Matthias Förtsch, Schulleiter des Gymnasiums, dieses Jahr nach aktuellem Stand 42 oder 43 neue Schüler. Im vergangenen Jahr waren es noch 50. „Die Leute sind sehr unsicher und entscheiden sich, wenn sie zwischen Gymnasium und Realschule schwanken, meist für die Realschule“, sagt Förtsch. Dabei verweist der Oberstudiendirektor auf die Möglichkeit am BSBZ, leichter zwischen den Schularten wechseln zu können. Davon hätten beispielsweise in der aktuellen fünften Jahrgangsstufe drei Realschüler und Gymnasiasten Gebrauch gemacht.

Einen Zuwachs an Schülern verzeichnet auch die Freie Waldorfschule. 28 Kinder besuchen im kommenden Schuljahr die fünfte Klasse, darunter 25 eigene Viertklässler. Ein Jahr zuvor zählte man zu diesem Zeitpunkt 20 kommende Fünfer. Auch insgesamt ist die Schule gewachsen. So berichtet Melanie Gölz, die sich mit Daniel Necker die Geschäftsführung teilt, dass sich derzeit 232 Schüler auf 13 Klassen verteilen und damit 19 mehr als vor einem Jahr.