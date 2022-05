Für die Augen und für den Gaumen

Die Sommerbepflanzung in der Biberacher Innenstadt bietet nicht nur Schönes für die Augen, sondern auch Leckeres für den Gaumen. Insgesamt seien in den vergangenen Tagen mehr als 6000 Pflänzchen in die Beete und Kübel eingepflanzt worden, teilt die Stadt mit. Einige davon habe die Stadtgärtnerei gezogen. Die in der Innenstadt verteilten Kübel und die Beete im Stadtgarten und der Gaisentalstraße wurden unterschiedlich bestückt. Begonien, Tagetes, Kapkörbchen, Dahlien und Fuchsien sind zu finden, aber auch Amarant, Salbei, Basilikum, Mangold und Apfelbäumchen. Ausgesäte Blumensamen bringen in einigen Wochen Nahrung für Bienen hervor. Für menschliche Naschkatzen wurde Naschgemüse an den Beeträndern gepflanzt. Sobald die Tomaten und Paprikas reif sind, darf man sich daran bedienen. Dies wird vermutlich im Juli der Fall sein. Für den südländischen Flair sorgen circa 15 Kübel mit Palmen, Oliven- und Zitronenbäumchen in der Bürgerturmstraße und auf dem Viehmarktplatz. Auch Wandelröschen sind dort zu finden. Drei Angestellte des städtischen Baubetriebsamts setzten die vielfältige Sommerbepflanzung in wenigen Tagen um. Damit die Pflänzchen gut gedeihen können, sollten die Beete nicht betreten werden. Foto: Stadtverwaltung