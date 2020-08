Für Autodieb gibt es nichts zu holen

Ein Autodieb in Biberach hat Pech: Ein 28-Jähriger hatte Mittwochabend auf einem Parkplatz in der Wolfentalstraße seinen Ford geparkt. Am frühen Donnerstag bemerkte er, dass eine Scheibe am Auto beschädigt ist. So wie die Spuren aussahen, musste jemand die Scheibe aufgehebelt haben, berichtet die Polizei. Offensichtlich durchwühlte der Unbekannte das Auto. Doch gab es darin nichts zu holen. Der Eigentümer hatte nichts Wertvolles zurückgelassen. So blieb es beim Schaden am Fenster von rund 400 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei informiert: 42 Diebstähle aus oder an Kraftfahrzeugen registrierte die Polizei im Jahr 2019 in Biberach. Dabei entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Nur in elf Fällen waren die Fahrzeuge verschlossen. Die Polizei rät, in Fahrzeugen keine Wertsachen zurückzulassen.