Für alle Schützenfestmuffel: Direktflug auf die Kanalinsel Guernsey

Wer schon immer einmal auf die mit Biberach freundschaftlich verbundene Kanalinsel Guernsey reisen wollte, dem bietet sich diesen Sommer die nahezu einmalige Gelegenheit, dies per Direktflug ab Memmingen zu tun. Im Gegenzug ist allerdings auch Verzicht gefragt.

Wie der Verein Städte Partner Biberach (StäPa) mitteilt, bietet sich im Juli die seltene Gelegenheit für einen Direktflug von Memmingen nach Guernsey und zurück inklusive eines einwöchigen Aufenthalts auf der mit Biberach befreundeten Kanalinsel. Wem also der Trubel des Biberacher Schützenfests zu viel ist (soll es ja geben), und sich lieber auf der grünen und wunderschönen Kanalinsel Guernsey erholen möchte, hat in diesem Jahr dafür eine sehr gute Gelegenheit.

Jugendorchester und Chor kommen nach Biberach

Darin besteht der nämlich der für manchen Biberacher kleine Haken an der Sache: Der Aufenthalt fällt genau in die Schützenwoche. Hintergrund ist, dass vom 14. bis 21. Juli das Guernsey Youth Orchestra and Choir in Biberach weilen wird. Die rund 70 Gäste sind in der Jugendherberge untergebracht, für Schützenmontag ist ein Konzert geplant.

Um die im Normalfall doch etwas komplizierte Reise von Guernsey nach Biberach (und zurück) zu vereinfachen, hat die Gruppe einen Flieger der Fluggesellschaft Blue Islands gechartert. Daher gibt es die einmalige Möglichkeit, am 14. Juli mit diesem Charterflugzeug vom Flughafen Memmingen direkt nach Guernsey (Abflug ca. 16.30 Uhr), und am 21. Juli wieder zurück nach Memmingen (Abflug in Guernsey ca. 12 Uhr) zu fliegen. Die Kosten betragen ca. 300 bis 350 Euro für (den jeweils rund zweieinhalbstündigen) Hin- und Rückflug. Um eine Unterkunft auf Guernsey müssen sich die Reisenden selbst kümmern. Wer Interesse hat, sollte sich mit Helga Reiser, der Vorsitzenden des Freundeskreis Guernsey im StäPa, in Verbindung setzen: guernsey@staepabc.de