Fünfter Saisonsieg für TG-Frauen

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben ihr fünftes Saisonspiel gewonnen und damit ihr Punktekonto auf 10:2 gestellt. Gegen den TSV Denkendorf zeigte das Team von Trainer Florian Nowack in heimischer Halle im ersten Durchgang eine tolle Leistung und setzte sich am Ende vor 150 Zuschauern mit 23:15 (16:7) durch.

Musste die TG in Mühlheim am Spieltag zuvor noch fast ohne Einwechselmöglichkeiten auskommen, hatte Biberachs Trainerteam diesmal einen vollen Kader zur Verfügung. Svenja Hardegger gelang das 1:0 (2.), Aylin Osswald glich für den TSV aus. In der Folge gelang den Biberacherinnen ein 5:0-Lauf zur 6:1-Führung. Die TG überzeugte durch ein schnelles und effizientes Spiel nach vorn. Zudem zeigte Biberach in der Abwehr eine hohe Laufbereitschaft. Auch Jule Riehs, die beste Schützin des TSV, war über weite Strecken unter Kontrolle. Nachdem Kerstin Schlegel für Denkendorf auf 2:6 verkürzte (9.), schraubte die TG das Ergebnis danach auf 12:2 in die Höhe (19.) und ging mit einer 16:7-Führung in die Halbzeitpause. Die Gäste versuchten es in Hälfte zwei mit veränderten Angriffstaktiken, so musste sich die TG auf ein Abwehrspiel gegen zwei Kreisläuferinnen einstellen. Zudem versuchte sich der TSV auch an der siebten Feldspielerin. Doch die Biberacherinnen blieben konzentriert und knüpften in der Abwehr an die Leistung des ersten Durchganges an. Denkendorf hatte es sehr schwer, Treffer zu erzielen. Das leere Tor der Gäste konnte unter anderem TG-Keeperin Andrea Bretzel zu zwei Treffern nutzen. Im Angriff leistete sich die TG hingegen deutlich mehr Fehler als zuvor und kam so auch zu weniger Treffern. Letztlich siegte die TG mit 23:15.

„Es war heute eine tolle Mannschaftsleistung und eine tolle Reaktion auf das letzte Spiel. Alle haben gekämpft, hatten richtig Lust und haben die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt“, bilanzierte Co-Trainerin Daniela Ruf zufrieden. Weiter geht es am kommenden Samstag beim TV Weilstetten (Spielbeginn: 20 Uhr).